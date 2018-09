„Axel“ ruft zum Halbfinale

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Etwa ein halbes Jahr ist ins Land gezogen. Ein halbes Jahr voller Musik und dem ein oder anderen Auftritt – jedenfalls für die Nachwuchskünstler, die den ersten Musikförderpreis „Axel“ der Axel-Titzki-Stiftung gewinnen wollen. An diesem Sonnabend steht nach der Vorrunde und dem ersten Publikumsvoting das Halbfinale an. Das wird erneut im Club Steelbruch an der Werkstraße stattfinden, wo es in der ersten Runde bereits zum Bersten voll war.

Von zehn Teilnehmern wurden im Frühjahr sechs weitergeschickt ins Halbfinale. Mit dabei sind diesmal vier Bands und zwei Solokünstler: Valentin Franze & Band, Self Control, Chnnls, Hotel Lunik, Lisa Glogowski sowie MC Gellert. „Drei Songs müssen sie diesmal präsentieren“, erklärt Andrea Titzki, die Vorstandsvorsitzende der Stiftung. „Und natürlich müssen alle selbst komponiert sein.“ Der Song der ersten Auswahlrunde darf dabei erneut gespielt werden.

Durchs Programm führen Allanah und Tabea, die möglicherweise auch die ein oder andere Überraschung dabei haben. Am wichtigsten aber ist am Ende neben der Leistung der Nachwuchsmusiker das Publikum. Denn das bildet die Jury. Wenn alle Auftritte absolviert sind, werden die Besucher einen Stimmzettel ausfüllen und für ihre zwei Favoriten stimmen. Auch in den Socal-Media-Kanälen geht es dann heiß her. Auch dort zählt jede Stimme. Vier Teilnehmer kommen am Ende des Abends ins Finale, das im kommenden Frühjahr geplant ist.

Wer gewinnt, ist nicht nur Preisträger, sondern erhält den „Axel“ und 500 Euro Preisgeld. Zudem soll es „Workshops mit ähnlichen Initiativen anderer Städte und Auftrittsmöglichkeiten für unsere talentierten Musiker geben“, heißt es auf der Internetseite der Stiftung.

Und was die Auftritte angeht, so macht sich die Teilnahme am „Axel“ schon jetzt bezahlt. „Wir standen in der Zwischenzeit mit den Musikern in Kontakt. Und wir haben sogar Buchungsanfragen erhalten“, sagt Andrea Titzki. Nicht nur Halbfinalteilnehmer standen seitdem auf der Bühne, sondern auch manch einer, der in der Vorrunde ausgeschieden war. „Das ist einfach wunderbar. Das zeigt, dass sie als Musiker und wir als Stiftung mit dem Musikförderpreis angenommen werden.“

Musikförderpreis „Axel“, Sa, 17 Uhr, Club Steelbruch, Eintritt ist frei. Mehr Informationen auf: http://axel-titzki-stiftung.de