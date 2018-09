Mehr Gutverdiener in Panketal

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Panketal. Die Panketaler hören es nicht gern, aber sie zählen zu den Gemeinden mit der höchsten Kaufkraft im Barnim und auch im Land. Außerdem wächst die Gemeinde weiter an, über alle Altersgruppen hinweg. Nachzulesen sind diese Werte auch in der Sozialstatistik, die der Gemeindevertretung nun vorliegen.

Das schlägt sich nicht nur in steigenden Anmeldungen für Kindereinrichtungen nieder, sondern auch im steigenden Bedarf nach seniorengerechten Wohnungen oder wachsenden Ansprüchen im Freizeitbereich.

9593 Haushalte leben in Panketal. In Bernau sind es im Vergleich 18 021 Haushalte. Während pro Einwohner in Panketal 25 293 Euro als Kaufkraft ermittelt wurden, stehen in Bernu 20 228 Euro je Einwohner zur Verfügung. Geht man für den bundesdeutschen Schnitt von einem Indexwert von 100 aus, dann liegt der in Panketal bei 113,7, also deutlich darüber, der Bernauer bei 91,0. Nur Ahrensfelde zieht noch mit einem Wert von 119,5 an Panketal vorbei, Wandlitz weist 101,6 auf.

Dieser überdurchschnittliche Kaufkraft drückt ein hohes verfügbares Nettoeinkommen für Familien aus. Inklusive zählen staatliche Transferzahlungen wie Renten, Arbeitslosen- oder Kindergeld. Dabei lässt sich in der vorgelegten Statistik auch genau ablesen, wie viele Haushalte was verdienen. Immerhin gibt es in Panketal dreimal so häufig im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, nämlich 891 Haushalte, die monatlich über 7500 Euro Netto-Einkommen zur Verfügung haben. Demgegenüber sind Einkommensgruppen unter 1100 Euro nur 0,15 Mal so häufig wie in der sonstigen Bundesrepublik.

Die Gründe sind vielgestaltig, wie die Daten der Gesellschaft für Konsumforschung belegen. Es gibt wenige Einpersonenhaushalte, kaum Arbeitslose und wenige Studenten. Auch Ausländer leben nur sehr wenige in der Gemeinde. Dafür sind Doppelverdienerhaushalte die Regel, die Wohneigentum besitzen und im Durchschnitt hohe Bildungsabschlüsse nachweisen können. 3166 Haushalte in der Gemeinde können immerhin noch über mehr als 4001 Euro Netto-Einkommen im Monat ausgeben. 3742 Familien leben mit Einkünften zwischen 2601 bis 4000 Euro. Das sind fast 40 Prozent aller in Panketal lebenden Familien. Auch Schuldner leben nur wenige in Panketal. In Deutschland sind durchschnittlich 10,04 Prozent der Bevölkerung laut Creditreform Schuldner. Panketal weist nur 5,65 Prozent auf. Brandenburg liegt bei 9,74 Prozent.

Wie sich das Wachstum in der Gemeinde auf die Zukunft niederschlägt, müssen die Gemeindevertreter mit weitreichenden Beschlüssen untersetzen. Eine Entscheidung steht mit dem Bau einer weiteren Grundschule an. Die neue Kita an der Bernauer Straße wird bereits geplant. Aktuell konnte Sozial-Fachbereichsleiterin Cassandra Lehnert berichten, dass 40 Kita-Kinder bis Jahresende unversorgt sind. Insgesamt werden 1612 Mädchen und Jungen in den Einrichtungen betreut, 38 Kinder besuchten täglich Tagesmütter. Bis zum 30. Dezember äußerten Eltern von 85 Kindern einen Versorgungswunsch. 40 Wünschen kann die Gemeinde aus Kapazitätsgründen nicht entsprechen. Bei den Horten wachsen die Schülerzahlen, in Zepernick mit Plus 9,8 Prozent, in Schwanebeck Plus 6,7 Prozent.

2017 wurden 45 Kinder weniger geboren als noch im Vorjahr. Dafür wuchsen die Gruppen der Vier- und Fünfjährigen weiter an. Auch die Gruppe der Zehn- und 13-Jährigen entwickelte sich stark. Weggezogen sind offenbar vor allem 26- bis 30-Jährige. Hier klafft zwischen 2016 und 17 eine Lücke von 104 jungen Frauen und Männern. Auch bei den 46- bis 50-Jährigen nahmen die Zahlen ähnlich stark ab. Dafür gibt es zahlreiche 20-Jährige und auch ältere Panketaler. Bei den 56- bis 60-Jährigen, aber vor allem 66- bis 70-Jährigen sind steigende Zahlen zu vermerken. Vier Panketaler sind zwischen 96 und 100. Älter ist kein Einwohner. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 lebten in der Gemeinde 20 663 Frauen, Männer und Kinder.