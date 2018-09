Erfolgreiches Ernährungsprojekt in der Kita

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In eine wuselige Großküche verwandelte sich der Bewegungsraum der Kita Sonnenschein. Zum Abschluss des Projektes „Ich kann kochen“, das von der Barmer zusammen mit der Sarah-Wiener-Stiftung initiiert worden ist, sollten Eltern gemeinsam mit ihrem Nachwuchs ein Drei-Gänge-Menü frisch zubereiten.

Eine ungewohnte Herausforderung, die sich vor allem Kita-Erzieher Heiko Bieniek mit seiner Seifenblasen-Gruppe stellte. Schließlich kochen nicht jeden Tag alle Kinder und Kinder seiner Gruppe zusammen ein Menü. In den vergangenen Monaten hatten sich die Erzieher mit ihren Kindern darauf vorbereitet. In den Gruppen wurden verschiedene Speisen von den Kindern zubereitet. Zum Grillabend im Sommer gab sogar eine herzhafte Avocado-Creme, die die Kinder nicht anrührten. Den Mädchen und Jungen habe die Creme nicht so gut geschmeckt, dafür den Erwachsenen umso mehr. „Alles Grüne ist bei den Kindern nicht so beliebt“, erklärte Heiko Bieniek, weshalb die Avocado-Creme nicht gerade zu den Favoriten gehörte. Wesentlich besser kam da schon der frisch zubereitete Obstsalat beim Nachwuchs an.

Mit Geduld, Spucke und ganz viel Improvisation sollte nun am Freitag gleich ein ganzes Menü zubereitet werden. Doch bevor sich die kleinen und großen Köche an die Arbeit machen konnten, galt es erst einmal, den Hygienecheck zu bestehen. Und ganz wichtig: Alle mussten ihre Hände waschen, bevor sie die Lebensmittel anfassen durften.

Gut, dass Heiko Bieniek die Sache gut vorbereitet hatte. Zuhause hatte er acht Kilo Kürbisfleisch zerkocht und mit weiteren Zutaten zu einer cremigen Suppe vermengt. Diese musste nur noch aufgewärmt werden. Blieb die Aufgabe für die Kinder, aus Dinkelmehl, Hefe, Salz, Margarine und Milch einen geschmeidigen Teig für die Gemüsepizza zu kneten. Gut, dass Heiko Bieniek auch hier wieder vorgesorgt hatte. Die Tomatensoße hatte er vorbereitet, sodass den vielen fleißigen Köchen die Aufgabe zukam, aus den frischen Gemüsesorten den Pizzabelag zu schnippeln, während der Teig eine gute halbe Stunde ruhen musste, bevor er ausgerollt, mit der Soße überzogen und üppig belegt werden konnte. Während der betörende Geruch von frisch gebackener Pizza durch den Raum waberte, war auch schon die Nachspeise so gut wie fertig: Obstsalat aus allerlei heimischen und exotischen Früchten gemischt. Unterstützung gab es von Steven Meyner, der im ersten Ausbildungsjahr zum Erzieher ein sechswöchiges Praktikum in der Kita „Sonnenschein“ absolviert.

Im jetzt zu Ende gehen Ernährungsprojekt „Ich kann kochen“ haben die Kinder erfahren, dass Essen bei weitem mehr ist als die reine Nahrungsaufnahme. Essen ist auch ein Lusterlebnis und sollte zu einem festen Familienritual werden. Das gemeinsame Kochen dient der Entspannung und kann auch Belohnung sein. Noch ist nicht ganz klar, ob das Thema Ernährung auch weiterhin so intensiv in der Kita behandelt werden kann, denn mit dem Projektjahr der Barmer war auch eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 500 Euro verbunden. Von dem Geld konnten vor allem die Zutaten für die Speisen gekauft werden. Weil es keine Lehrküche in der Kita gibt, musste mit mobilen Öfen improvisiert werden. Im Rahmen einer Fortbildung wurde Ria Pape zur Genuss­botschafterin geschult, um ihr Wissen an die Kinder und Erzieher weiterzugeben. Von ihr haben sie erfahren, was es mit der Ernährungspyramide auf sich hat, welche Produkte unbedenklich in größeren Mengen gegessen werden können und welche der Gesundheit zuliebe nur in Maßen. Das Projektjahr war jedenfalls so prägend, dass es niemand in der Kita „Sonnenschein“ missen möchte, zumal Kochen auch immer ein Stück Experimentieren ist, was zum naturwissenschaftlichen Ansatz der Kita passt, die zum wiederholten Male in diesem Jahr als „Haus der Kleinen Forscher“ zertifiziert worden ist, betonte Heiko Bieniek, der trotz aller Aufregung in der Vorbereitung des Kochnachmittags auch sichtlich Spaß daran hatte, mit seinen Kindern und deren Eltern ein Menü vorzubereiten.

Der Genuss kam auch diesmal nicht zu kurz: Nach getaner Arbeit wurde an einer langen Tafel gemeinsam das selbst Zubereitete auch mit viel Wonne verspeist.