Handwerkersuche via Internet?

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Suche nach einem Handwerker kann in den Zeiten von Hochkonjunktur und Fachkräftemangel zur Qual werden. Online-Portale wie MyHammer, Blauarbeit oder Undertool wollen hier helfen. Auch bei Kunden in Brandenburg stößt das auf Zuspruch.

Ein Wand-Durchbruch im Eigenheim sollte es sein. Das Angebot der einzigen Firma, die der Statiker empfehlen konnte, lag preislich deutlich über dem, was man für angemessen hielt. Also erstmals über eine Online-Plattform einen Handwerker gesucht – und gefunden. Aber kommt er auch wirklich? Als tatsächlich pünktlich ein überaus freundlicher Mann eintraf, der sauber, schnell und preiswert eine Top-Leistung ablieferte, war die Erleichterung groß. Seitdem wird nicht mehr lange herumtelefoniert, sondern bei vielen Arbeiten, die am Haus anfallen, im Netz nach einem Helfer gesucht.

Rund 14 000 Mal haben sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Brandenburger Kunden für diese Möglichkeit entschieden und zum Beispiel auf MyHammer inseriert. Etwa 700 märkische Firmen bieten dort ihre Dienste an. Hinzu kommen Betriebe aus Berlin oder anderen benachbarten Bundesländern, für die sich die Fahrt nach Brandenburg rentiert, weil sie vielleicht gerade etwas Luft im Kalender haben. Will eine Firma den beschriebenen Auftrag haben, stellt sie Nachfragen oder gibt gleich ein Gebot ab. Der Kunde entscheidet anhand des Preises und der bisherigen Bewertungen der Firma, an wen er den Auftrag vergibt.

MyHammer ist seit mehr als zehn Jahren am Markt und hat sein Geschäftsmodell seitdem mehrfach überarbeitet. Die Handwerkskammer Potsdam hat keine Probleme mit dem Portal. Es sei „eine von vielen Möglichkeiten für Betriebe, ihre Leistungen anzubieten oder Aufträge zu akquirieren“, sagt Sprecherin Ines Weitermann. Wichtig sei, „dass derartige Portale aktiv gegen unerlaubte Handwerksausübung und Schwarzarbeit vorgehen“. Hier gebe es bei MyHammer „Aktivitäten und auch ein gewisses Selbstverständnis“.

So betont MyHammer, dass Handwerker erst freigeschaltet werden, „nachdem sie alle gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationsnachweise erbracht haben“. In manchen Gewerken gehöre dazu auch der Meisterbrief, während im Gegensatz dazu etwa das Fliesen eines Bades oder das Schneiden einer Hecke nicht der Handwerksordnung unterliege. Hier genüge ein Gewerbeschein, um aufgenommen zu werden.

Am häufigsten nachgefragt werden hierzulande Leistungen in den Bereichen Pflasterbau, Baumpflege, Gartenarbeit, Fliesenlegen sowie Tapezieren und Streichen. Laut MyHammer profitiere das Portal von dem Trend, dass immer mehr Bürger gezielt im Netz nach Dienstleistungen suchen. Zudem würden interne Daten zeigen, dass viele Betriebe das Portal selbst in Zeiten hoher Auslastung nutzen, um ihre Terminpläne zu optimieren und ihre Auftragsreichweite zu erhöhen.

In manchen Regionen gibt es indes bereits einen neuen Trend, nämlich den des „Allround-Handwerkers“. Sie bieten ihre Dienste mit der Überzeugung an, dass zum Beispiel ein tropfender Wasserhahn nicht unbedingt ein Fall für den Meister ist.

Aber bei diesen Anbietern, von denen es in der Mark erst eine Handvoll gibt, rät die Handwerkskammer Potsdam zur Vorsicht: Wenn „nebulöse Tätigkeitsbeschreibungen“ dazu dienen sollten, das Handwerksrecht zu umgehen, „geht das zu Lasten der seriös arbeitenden Betriebe und ist zu verurteilen“, sagt Ines Weitermann.