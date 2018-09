Ode an die Klaviersonate

Uwe Stiehler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von vielen Dirigenten hört man den Satz, mein Instrument ist das Orchester. Das stimmt für Daniel Barenboim nur halb. Er hat seine Orchester, die Berliner Staatskapelle und das von ihm gegründete West-Eastern Divan Orchestra, in dem Israelis und Araber zusammenspielen, als gäbe es keine Erbfeindschaft zwischen ihren Völkern. Aber Barenboim besitzt noch ein anderes Instrument: den „Barenboim“. So heißt sein Flügel, und so steht es an dem Instrument auch über den Tasten, wo man sonst „Steinway“, „Blüthner“ oder „Bösendorfer“ liest. Barenboim hat sich dieses Instrument von dem belgischen Klavierbauer Chris Maene bauen lassen. Und zwar nach dem Vorbild eines alten, restaurierten Flügels von Franz Liszt, auf dem Barenboim vor Jahren in Italien gespielt hatte. Und wie bei diesem Flügel wollte er auch bei seinem parallel laufende Saiten haben. Bei einem modernen Konzertflügel überkreuzen sie sich diagonal.

Vor drei Jahren hatte der Maestro seinen neuen Flügel der Öffentlichkeit vorgestellt und lobte dabei dessen Transparenz und Klarheit. Am Sonntag gaben die beiden Barenboims ein Konzert in Frankfurt (Oder). Was ungefähr so normal ist, als käme Placido Domingo zu einem Liedernachmittag in die brandenburgische Provinz.

Barenboim spielte drei Klaviersonaten von Beethoven. Und hören die sich an einem Instrument, das so viel kostet, wie andere für ihr Eigenheim bezahlen, anders an? Fragen wir das Publikum: Nachdem Barenboim den letzten Ton gespielt hatte, erhob es sich geschlossen von den Plätzen. Die ganze Konzerthalle applaudierte stehend. Minutenlang.

Die Verzauberung der Frankfurter begann mit Beethovens Klaviersonate Nr. 1 f-Moll. Beethoven war Mitte 20, als er sie schrieb. Damals stand er noch unter dem musikalischen Einfluss seines Lehrers Joseph Haydn und blieb in der Form doch eher streng. Aber Barenboim bricht dieses Korsett auf. Temperamentvoll wirft er sich in den ersten Satz, aus dem zweiten macht er ein Liebesgeflüster, im dritten wird es erhört und munter ausgelebt. Im vierten gibt es Herzschmerz, Krach und eine temperamentvolle Versöhnung. So wie Barenboim spielt, muss man an große Gefühle denken, an den großen Schmerz und die totale Hingabe – wie am Anfang des zweiten Stückes, der Sonate Nr. 18 Es-Dur.

Deren zweiter Satz endet ja mit hingehauchten Pianotönen, die von Barenboim watteweich angetupft werden. Ein witziges, luftiges Davontrippeln. Und dann fließt ihm im dritten Satz dieses Stückes die Musik aus den Händen, als würde sein Flügel singen. Eine Atempause in dieser furios-wilden Sonate, die hervorragend zu Barenboim passt, so wie sich darin deutscher Ernst und südländische Heiterkeit – man könnte fast von Frechheit reden – umarmen.

Denn einerseits leitet Barenboim mit der Berliner Staatskapelle ein Orchester, das für seinen typisch deutschen Klang sehr gelobt wird, weil er so leuchtend dunkel ist. Anderseits ist sein West-Eastern Divan Orchestra in eher durchsonnteren Gefilden beheimatet. Barenboim führt musikalisch vor, dass Gegensätze gewinnen, wenn man sie als Kontrast und nicht als Verfeindung versteht. Barenboim, der laut „Spiegel“ sowohl die israelische also auch die palästinensische Staatsbürgerschaft besitzt, sagte beiden Seiten einmal, „entweder bringen wir uns alle gegenseitig um, oder wir lernen zu teilen, was wir teilen können“.

Vielleicht braucht man so eine Weitsicht auf die Welt, um wie er Beethovens „Hammerklaviersonate“ interpretieren zu können. Er spielte diese vielleicht großartigste Klaviersonate, die je geschrieben wurde, als würde er in sie tiefer hineinsehen als andere und erinnerte dabei ein wenig an den greisen Vladimir Horowitz, bei dem man das Gefühl bekam, wenn die Musik ein Ozean wäre, wäre er der Einzige, der bis zum Grund sehen könnte.

Schon als Barenboim die ersten Töne der „Hammerklaviersonate“ spielt, ist es, als höre das Publikum geschlossen auf zu atmen. Gut, einer hustet immer in die Andacht hinein. Egal, denn es wird einfach immer schöner. Dann kommt die Stelle, an der es ganz still wird und nur ein paar Töne wie Regentropfen aus dem Flügel perlen. Und man möchte, dass die beiden Barenboims das noch mal spielen und noch mal.

Und dann entlädt sich doch das donnernde Finale. Barenboim steht auf, verbeugt sich, läuft links und rechts zu den Seitenschiffen, verbeugt sich wieder. Bedankt sich, geht ab. Muss wieder kommen, weil die Leute nicht aufhören zu klatschen. Und muss noch mal auf die Bühne und noch mal. Und schließlich klappt er wortlos und mit leiser Geste seinen „Barenboim“ wieder zu.