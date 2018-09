Vergabepläne für 5G-Frequenzen unter Beschuss

Igor Steinle

Berlin (MOZ) Im Frühjahr werden Frequenzen für den Mobilfunk der nächsten Generation versteigert. „5G“ ermöglicht superschnelles mobiles Internet und macht Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren möglich. Doch die Netzanbieter sträuben sich gegen Ausbauauflagen. Platzt der Traum vom Ende des Funklochs?

Was genau ist 5G, und wofür braucht man es?

Vollautomatisierte Fahrzeuge werden in Zukunft ein Gigabyte Daten verarbeiten – pro Minute. Ein Auto allein wird diese Rechenkapazität nicht bewältigen können, es benötigt Echtzeitzugriff auf Rechenzentren. Diesen kann nur die fünfte Generation (5G) des Mobilfunknetzes gewährleisten, über das eine exorbitant größere Datenmenge schneller transportiert werden kann als über das heutige 4G-Netz (LTE, „Long Term Evolution“). Ermöglicht LTE Übertragungsraten von 150 bis 1000 Megabit pro Sekunde, sind es bei 5G 10 000 Megabit. Vor allem die Automobilwirtschaft pocht deswegen auf einen schnellen und flächendeckenden Ausbau.

Wo ist der Haken?

Über die Frequenzen können zwar riesige Datenmengen transportiert werden. Doch haben sie anders als die LTE-Funkwellen eine geringe Reichweite: Würde man auch die letzte Landstraße vernetzen wollen, müsste man Hunderttausende von Funkzellen in einem Abstand von 200 Metern errichten. 60 Milliarden Euro soll ein flächendeckender Ausbau kosten. Die Bundesnetzagentur – eine unabhängige Behörde, die den Telekomkonzernen Ausbauauflagen bei der Versteigerung der Lizenzen machen kann – verzichtet deswegen auf eine Forderung nach einem flächendeckenden Ausbau. Sie erwartet von den mitbietenden Platzhirschen Telekom, Vodafone und Telefónica, dass sie bis 2022 98 Prozent aller Haushalte mit mobilen Datengeschwindigkeiten von mindestens 100 Megabit die Sekunde ausstatten. Autobahnen, Bundesstraßen und fahrgaststarke Schienenwege sollen bis dahin ebenfalls ans Netz, letztere jedoch mit lediglich 50 Megabit die Sekunde.

Reicht das aus?

98 Prozent klingt nach viel, bedeutet jedoch, dass in der Fläche 15 Prozent des Landes im Funkloch bleiben. Vertreter des ländlichen Raums sind deswegen empört. Sie fürchten, angesichts der laschen Auflagen vernachlässigt zu werden: „Fehler, die jetzt gemacht werden, öffnen die Schere zwischen Stadt und Land weiter“, beklagt der Landkreistag. Zumal es eine Verpflichtung für die großen Konzerne, kleineren Dienstleistern wie 1&1 gegen Entgelt das eigene Netz zur Verfügung zu stellen, ebenfalls nicht geben wird. Genauso wenig wie ein „National Roaming“, bei dem Kunden im Funkloch in das Netz eines anderen Anbieters wechseln könnten. Das alles zusammen hat inzwischen sogar auf höchster politischer Ebene für Unmut gesorgt. In einem Brandbrief kritisierten führende Unions-Abgeordnete die Vergabebedingungen und forderten die Netzagentur auf, die Konzerne bei der Verhinderung von Funklöchern stärker in die Pflicht zu nehmen. Am Montag durfte sich der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, also einiges anhören, als der Beirat der Behörde tagte. In dem 32-köpfigen Gremium sitzen je zur Hälfte Bundestagsabgeordnete und Vertreter der Bundesländer, ein Vetorecht haben sie nicht. „Wir nehmen die Wünsche sehr ernst und beziehen sie umfassend in unsere Entscheidungsfindung ein“, sagte Ho­mann danach.

Wie geht es weiter?

Bis es soweit ist, können sich ab sofort jedoch erst mal die Mobilfunkunternehmen und andere Marktteilnehmer äußern. Nach der nächsten Sitzung des Beirats am 26. November will die Netzagentur dann eine endgültige Entscheidung treffen.