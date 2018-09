Roboter, Elektriker und ein Jooobcenter

Reinhard Pfeiffer

Waldsieversdorf (MOZ) Pünktlich mit dem Eintreffen des herbstlichen Wetters feierten die Waldsieversdorfer ihr diesjähriges Herbstfest am Wochenende.

Ein kühler Wind strich vom See hoch, um gegen die heißen Blasmusiktöne anzugehen. Aber noch einmal siegte das viele Blech im Festzelt. Das Buckow-Waldsieversdorfer Blasorchester, zünftig gekleidet wie zur Wies’n, blies den Gästen den beginnenden Herbst um die Ohren. Meine Güte, was so viele Bläser doch für eine Naturgewalt sein können! Das Zelt rappelvoll, alles lauschte andächtig. Kaum hatten die Musiker ihre Instrumente eingepackt, wurde die Bühne auch schon für die nächste Aktion gerüstet. So aus dem Nichts entstand ein Büro nebst Wartesaal. Unmissverständlich kündete ein großes Schild, dass hier um 20.30 Uhr ein ortseigenes Jooobcenter eröffnen wird. Und schon waren im „Wartebereich“ alle Stühle besetzt. Doch so schnell geht es in deutschen Amtsstuben nicht. Da muss die Amtsleiterin erst umständlich den Kaffee kochen und ein Fußbad bereiten. Nun noch den Schreibtisch geordnet und schon, nach gefühlten Stunden, konnte endlich der erste „Kunde“ aufgerufen werden.

Rosemarie Herbrich, die Vorsitzende des Heimatvereins, hinreißend als betuliche Jooob-vermittlerin. Schloss man die Augen, meinte man, Helga Hahnemann zu hören, mit so einer Kodderschnauze fertigte die Amtsleiterin die Arbeit Suchenden ab. Die ersten drei Bewerberinnen, Hauptsache hübsch und aufgebrezelt, verlangten nach einem Eisverkäuferjob im Strandbad. Sie hatten gleich Eis mitgebracht und verteilten es an die Kinder. Leider hatte das Strandbad gerade geschlossen, und so war kein Job drin. Die nächste Kundschaft versuchte, singend mittels eines Couplets einen Job zu ergattern. Weiterhin versuchten es drei Elektriker, die konnten vermittelt werden – allerdings, wie die Amtschefin vermerkte, für wenig Lohn. Sogar ein Lehrer wollte den Unterricht bereichern. Der wurde nach Münche-berg verwiesen, was spontane Buhrufe im Publikum auslöste.

Weiterhin Bauarbeiter und von Nobelpreisen träumende Frauen, die in die Forschung wollten. Bestes Kostüm des Abend – sie hatten gleich ihren selbst gebauten Roboter mitgebracht, der zum Gaudi aller Wunderkerzen brennen ließ. Eine wirklich super Nummer. Bürochefin Rosemarie vermittelte die taffen Forscherfrauen auf der Stelle nach Müncheberg ins ZALF, wollte aber, dass die beiden in Waldsieversdorf heimisch werden. Die ganze Jooobsuche wurde abgerundet mit einer umgedichteten Ballade von Max und Moritz, die den Leuten jeden „Sch…“ andrehten. Und im Finale der Otto-Reutter-Klassiker „Der Stein ist immer noch derselbe“. Bei 20 Mitwirkenden alle namentlich aufzuführen, ist unmöglich. Darum an alle Akteure „Chapeau!“.

Pünktlich schloss dann das Jooobcenter, denn das wirkliche Amt hatte anberaumt, dass das Feuerwerk bis 22 Uhr abgebrannt sein muss. So strömte alles hastig zum Strandbad, um dem Höhenfeuerwerk zuzusehen. Wunderschön, mitten über dem See erblühte die Feuerwerkspracht und die Donnerschläge hallten weithin. Es war ein doppeltes Vergnügen, denn das Feuerwerk spiegelte sich romantisch im Däbersee.