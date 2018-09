Ahnenforscherin will Ortsfamilienbuch erstellen

Elke Lang

Grünheide „Wenn es auch nur einen davon nicht gegeben hätte, würde es mich auch nicht geben“, weiß Petra Lindner. Die 68-jährige Ingenieur-Ökonomin, die Mitglied des Grünheider Heimatvereins ist, beschäftigt sich mit Ahnenforschung. Das tat sie schon, als sie noch in Berlin wohnte. Mit Grünheide ist sie von Kind auf durch Verwandte und durch das Zelten am Möllensee verbunden. 1997 zog sie her, und 1999 begann die Mutter von drei Kindern mit der Erarbeitung ihrer Familienchronik.

Als Petra Lindner am Sonnabend im Heimathaus einen Vortrag darüber hielt, wie man zu Werke gehen kann, um all die Informationen über seine Vorfahren zusammenzutragen, waren im Degenbrodt-Zimmer alle Plätze besetzt. Auch Ortschronisten aus anderen Orten, etwa aus Erkner Frank Retzlaff, waren gekommen. Petra Lindners Arbeit ist weit fortgeschritten. Ihre Ahnentafel geht mehrere Generationen zurück. Außerdem hat sie einen Fotokalender mit dem Titel „Wenn sie nicht wären“ zusammengestellt. „Sie werden es nicht glauben, was für großartige Menschen dabei sind, Menschen, die ihre Kinder großgezogen haben, Bauern, die ihr Anwesen vererbten, Schulvorsteher, aber auch viele Tagelöhner, aus denen sich einer besonders hervorgehoben hat, einer, der den Krieg überlebte und sich zu einer verantwortungsvollen Position in der Gesellschaft hochgearbeitet hat“, zählte sie stolz auf.

Für Petra Lindner ist nicht nur ihre Familie interessant. Sie beschäftigt sich auch mit dem Ortsfamilienbuch Grünheide. Darin sollen alle Familien erfasst werden – die neuen Ortsteile sind ausgelassen. 15000 Menschen hat sie bereits ermittelt. Das betrifft alteingesessene Familien, wie Große, Pfennig und Fielitz.

Petra Lindner arbeitet mit einer Software für Ahnenregistration und hat über Internet Treffen von Familienforschern, Schifferfamilien betreffend, initiiert. Das Internet hilft ihr, Personen ausfindig zu machen, die es in die ganze Welt verschlagen hat.

Die Hauptrecherche geschieht über Archive, Standesämter, alte Adressbücher, Zeitungen, Grabsteine, Steuerunterlagen und nicht zuletzt über das „Familienwissen“ der Nachfahren. Dabei erfährt sie manches Interessante, etwa über Mordfälle, Vielgeburten, Epidemien und Persönlichkeiten, etwa über den „DDR-Volksschauspieler Wolfgang Greese, der hier beerdigt ist“. Wer sich von Petra Lindner für eigene Ahnenforschung beraten lassen will, kann sich an den Heimatverein wenden.