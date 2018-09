Grüne Oasen am Rande der Stadt

Eberhard Fehland

Frankfurt Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen aus dem eigenen Garten – das ist auch in der Stadt möglich. Der Kleingartenverein „Einigkeit“ am Rande des Frankfurter Stadtteils Nord bietet seinen 89 Mitgliedern das Vergnügen.

„Neben Freude und Erholung ist damit auch Arbeit verbunden, das wird oft unterschätzt“, weiß Stefan Buchwald als langjähriger Kleingärtner. „Da sollte man täglich etwa eine Stunde oder am Wochenende acht Stunden Zeit investieren“, empfiehlt der 1. Vereinsvorsitzende. „Man muss also schon in Bewegung bleiben, damit man seine persönliche Freude am Säen, Wachsen, Pflegen und Ernten hat. Diese Mobilität macht auch gesünder.“

Geschätzte 15 000 solcher Vereine mit nahezu einer Million Mitglieder gibt es in Deutschland. Die Sparte „Einigkeit“, die mehr als 60 Jahre besteht, hat einen großen Vorteil. Sie liegt zwar am Stadtrand, und doch irgendwie mittendrin. Zwischen Hansastraße und Goepelstraße liegt sie verkehrstechnisch günstig, ist von allen Seiten erreichbar, hat eine Busstation und einen Parkplatz vor der Tür und einen Baumarkt in der Nähe. „Wir haben derzeit nur drei freie Gärten“, sagt Buchwald.

Zu seiner Arbeitsstelle hat es der 40-Jährige von hier aus nicht weit. Er ist Staplerfahrer im Schichtdienst beim Frankfurter Brauhaus. „Vor allem junge Familien sind als neue Pächter willkommen, Kinder und Jugendliche finden beispielsweise einen Ausgleich für fehlende Spielplätze“, wirbt der Vereins-Chef mit Blick auf Parzelle 29 von Steve Morawski. Derzeit überlege der neu gewählte, relativ junge Vorstand, Parzellen auf Probe zu vergeben. „Das würde das Gewöhnen und Eingewöhnen leichter für alle Seiten machen“, vermutet Buchwald. Er stellt zugleich klar: „Krawallmacher und ewige Partygäste brauchen wir nicht, sie stören mit Lärm das Mit- und Nebeneinander.“ Einige Querulanten gebe es immer, „aber mit denen kommen wir schon klar“.

Fast alle Berufszweige sind in der Sparte vertreten: Mediziner, Handwerker, Büroangestellte, Beamte und Rentner. Auch Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger. „Sie wollen Müßiggang vermeiden, knüpfen Kontakte. Und erfahren in der Gemeinschaft das Gefühl, etwas Neues zu lernen, gebraucht zu werden und dazuzugehören“, so Buchwalds Erfahrung. Etwa 120 Euro pro Jahr müsse man für Pacht und alle Nebenkosten in einen 300 Quadratmeter großen Garten stecken.

Derzeit sind Rosen, Dahlien, Astern und übermannshohe Sonnenblumen zu bewundern. Äpfel, Pflaumen und Kohl werden geerntet. Der Rosenkohl wartet auf den ersten Frost. Ein Kohlrabi brachte es mit seinen stolzen 2,5 Kilogramm fast auf Kürbisgröße. Ein Bio-Gärtner zieht alte und deshalb selten gewordene Sorten von Äpfeln, Beeren, Kräutern und Sträuchern.

Das sperrige Wort „Bundeskleingartenverordnung“ hört hier keiner gern. „Eine gewisse Ordnung muss zwar sein, aber alles nach Vorschrift auf Punkt und Komma gestalten zu müssen, ist ein Vorurteil“, sagt der Chef. Die berühmt-berüchtigte Drittel-Ordnung besage doch lediglich, dass ein Drittel der Fläche aus Obst, Gemüse, Blumen und Kräutern bestehen müsse. „Das kann, über den Daumen gepeilt, jeder locker einhalten.“

Ende Oktober wird es ruhiger. Da wird das Wasser abgestellt. Die „Laubenpieper“ machen Schrebergarten und Datsche winterfest – schon mit der Vorfreude auf den Frühling, auf aktive Erholung im Kleingarten.

Kontakt zum Verein „Einigkeit“, Goepelstraße 7, über Stefan Buchwald, Tel. 0174 9599448