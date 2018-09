Stimmen: Texte, die bleiben sollten

Uwe Stiehler

Berlin (MOZ) Hätte Wolfgang Herrndorf gewollt, dass nun als Buch veröffentlicht wird, woraus er selbst nie ein Buch gemacht hat? Diese Frage schwebt über der Textsammlung „Stimmen“, die heute erscheint. Denn bevor sich Herrndorf am 6. August 2013 in Berlin am Ufer des Hohenzollernkanals erschoss, hatte er in seinem Testament verfügt, „Reste, angefangene Geschichten, Romane“ zu vernichten und „niemals Fragmente“ zu veröffentlichen“. Nachdem im Frühjahr 2010 ein bösartiger Hirntumor bei ihm diagnostiziert wurde, richtete er auf seinem Computer einen Ordner ein, den er „Unbesehen Löschen“ nannte. Die Aufforderung war an die Nachwelt gerichtet. Herrndorf wollte unbedingt verhindern, dass ihn Unfertiges, nicht bis zu seiner Zufriedenheit Durchgearbeitetes überlebte.

Seine Erben haben diesen Wunsch respektiert und einen großen Teil der auf Herrndorfs Rechner gespeicherten Texte unwiederbringlich vernichtet, versichern Marcus Gärtner und Cornelius Reiber in dem Nachwort dieses Bandes, dessen Herausgabe sie nun begleitet haben. Ausgenommen von der Zerstörung aller Fragmente – das dürften Tausende Seiten gewesen sein – blieb mit ausdrücklicher Zustimmung Herrndorfs der unvollendete Roman „Bilder deiner großen Liebe“, der ein Jahr nach seinem Selbstmord erschien. Und eben jene Arbeiten, die nun unter Untertitel „Texte, die bleiben sollten“ versammelt sind. Dazu gehören seine frühen, in strengem Versmaß verfassten Gedichte, die Herrndorf selbst als etwas Bewahrenswertes betrachtet haben muss, denn sie waren vom Vernichtungsbefehl ausgenommen.

Die meisten anderen „Stimmen“-Texte wiederum wurden bereits zu Lebzeiten des Autors an eher abseitiger Stelle veröffentlicht, meistens in dem Internetforum „Die fröhlichen Paparazzi“, wo er unter dem Pseudonym „Stimmen“ schrieb. Das war lange, bevor er 2010 mit „Tschick“ zum Bestsellerautor wurde.

Manche Texte lesen sich, als würde er zu diesem großen Wurf hinarbeiten. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte, in der er beschreibt, wie sich sein literarisches Ich in einem geklauten Wartburg Richtung Ostsee durchschlägt. Wie in diesem geht es in vielen Texten ums Außenseitertum.

Wir lesen von Jungs, die zwar ständig verliebt sind, sich aber nicht trauen, sich in diesen Angelegenheiten zu offenbaren und denen auch später „die Leichtigkeit, mit der das Geschlechterverhältnis praktiziert wurde“, fremd blieb. Es ist ein bisschen so, als lernten wir hier jene Typen als Kinder kennen, die sich als Erwachsene in charakterschlaffer Wurstigkeit durch Wilhelm Genazinos Bücherlieben.

Dann Schnitt, es wird ernsthafter. Herrndorf, der Kunst studiert hat und doch kein Maler wurde, weil er seinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen meinte, denkt über das Verhältnis von bildender Kunst und Literatur, von Kunst und Kunstkritik nach. Seine Verachtung der Kritiker, die bei ihm auch an derer Stelle zu lesen ist, kehrt hier wieder. Und wenn Kritiker programmatisch werden, bringt ihn das in Rage: „Wer in der Literatur Bestimmtes verlangt, soll es sich selbst schreiben oder sich ins Knie ficken.“ Apropos. Herrndorf lässt seine Leser auch an den Ergebnissen seiner Flirtforschung und dem traumatischen Puff-Erlebnis teilhaben, in das er in Frankfurt/Main hineinstolpert.

Das alles ist natürlich nicht als reiner Erlebnisbericht misszuverstehen. In diesem Band treffen wir auf einen Autor, dem das ganze Leben unter den Händen zu Literatur gerann und der daraus solche literarische Perlen wie „Akalkulie“ destillierte, wo ein Gott als Showmaster auf einen renitenten Studiogast trifft. Herrndorf hinterließ den Spruch: „Wenn ich jemals etwas anderes als reine Fiktion schreiben sollte, erschießen Sie mich bitte.“ Dieser Satz bekommt in „Stimmen“ eine ganze Seite für sich allein.

Wolfgang Herrndorf: „Stimmen: Texte, die bleiben sollten“, Rowohlt Berlin, 192 S., 18 Euro