Kunterbuntes Programm beim Dollgower Erntefest

Stephanie Fedders

Dollgow Bienen sind nützliche Insekten, aber auch in ihrer Existenz bedroht. Beim bevorstehenden Dollgower Erntefest am kommenden Sonnabend wird sich nicht zuletzt deshalb alles um diese fleißigen Tiere drehen. „Dollgow liebt die Bienen“ lautet das Motto des inzwischen 25. Erntefestes.

Passend zum Schwerpunktthema gibt es wieder Aktionen und Vorführungen. So wird Dollgows Imker Rainer Laux Einblicke in seine Arbeit geben und verschiedene Honigprodukte vorstellen. Wer Spaß am Backen hat, der kann sich am Mitmach-Wettbewerb beteiligen. In diesem Jahr wird der beste Bienenstich gesucht. Bis 14 Uhr müssen die Kuchen am Veranstaltungstag in Seeligs Gasthaus abgegeben werden. Eine Jury kürt dann den Gewinner, der gegen 16 Uhr bekannt gegeben wird.

Hobby-Gärtner können sich außerdem an dem beliebten Wettbewerb um den größten Kürbis beteiligen.

So richtig los geht es nach dem Erntedankgottesdienst, der um 12 Uhr gefeiert wird. Anschließend setzt sich der Festumzug durchs Dorf in Bewegung, der gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz am Ortseingang startet.

Auf die Besucher wartet ein umfangreiches Programm. Diverse Vorführungen, Spiele für Kinder und Speisen aus der Region werden ergänzt durch das Kulturprogramm auf den Bühnen, an dem sich in diesem Jahr ab 14 Uhr die Fontane-Grundschule Menz, die Kita „Henriettes Schneckenhäuschen“ aus Menz, „Enzi Enzmann“, die Tanzgruppe aus Rechlin und natürlich die Dollgower Tanzperlen beteiligen.

Nach dem Wettkampf um den „stärksten Bauern und die flinkste Bäuerin“ – los geht es um 17.30 Uhr vor Seeligs Gasthaus – klingt das Fest mit Feuerwerk und Tanz im Festzelt am See aus. Um 19 Uhr startet der Laternenumzug am Dorfeingang, begleitet vom Feuerwehrblasorchester Gransee. Live auf der Bühne ab 20 Uhr: Die Band „Mühlenberg und Co.“.

Und es gibt selbstverständlich ein attraktives Rahmenprogramm. Zum Beispiel können die jungen Angler ihre Ruten auswerfen, bereits ab 8.30 Uhr – Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren lädt der Angelverein Dollgow e.V. herzlich ein.

Die Jagdhornbläser Wolfsluch werden bei der Eröffnung des Marktes ab 14 Uhr fröhlich aufspielen, unter anderem präsentiert sich dort der Butter- und Bauernladen. Fleisch und Wurst, Kaffee und Kuchen sind im Angebot. Die Vorführung von Modellflugzeugen und -booten lockt auf die Festwiese am See, wo ebenfalls „Pfeilflug und Bogenschießen“ auf dem Programm steht.

Auf dem Backofenplatz wird ab 14 Uhr einmal mehr alte Erntetechnik vorgeführt. Lehrreiches, aber auch Unterhaltsames zum Verhältnis der Bauern zu den Bienen soll vermittelt werden.

Laut Ankündigung wird um 16.45 Uhr „Mode für die Frau ab 30“ vorgeführt – und zwar auf dem Festplatz unweit des Gasthauses Seelig.

Wer sich kurzfristig entschlossen hat, am Umzug teilnehmen zu wollen oder zum Gelingen der Veranstaltung etwas beitragen möchte, kann sich bei der Vorsitzenden des Heimatvereins Dollgow, Karin Köhler, unter Tel. 033082 51228 anmelden.