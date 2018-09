MOZ

Coschen (MOZ) Ein Mann hat am Sonntagabend einen Radlader bemerkt, der von einer Baustelle an der Bahnstrecke in Richtung Grenzübergang Coschen fuhr. Er informierte die Polizei. Ein weiterer Mann fuhr hinter dem Radlader her. Als der Fahrer des Baufahrzeuges dies bemerkte, ließ er das Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß über die Grenze.