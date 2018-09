Glyphosat auf dem Rückmarsch

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Kommunal-Service Strausberg (KSS) lässt bei seiner Arbeit chemische Mittel zur Unkrautvernichtung – sogenannte Herbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat – weg. „Nachdem, was alles so an Nachrichten im Umlauf war, habe ich vor drei Jahren entschieden und im Werkausschuss bekannt gegeben, dass wir auf diese Mittel verzichten“, sagt der Leiter des städtischen Eigenbetriebes Harry Mund. „Zum Schutz der Beschäftigten des KSS.“

Zuvor habe man die Herbizide auf Genehmigung des Landesumweltamtes hin beispielsweise im Stadion und auf dem Friedhof gespritzt. Heute komme ein Heißwassergerät zum Einsatz. „Das ist bis auf den Verbrennungsmotor absolut umweltfreundlich“, sagt Harry Mund. Auch mit heißem Wasser erziele man den Effekt, dass das Unkraut eingehe. Man müsse es nur mehrmals wiederholen. Aufgrund des damit verbundenen erhöhten Personalaufwandes sei diese Methode kostenintensiver. Außerdem komme eine Wildkrautbürste (siehe Foto) zum Einsatz. „Mit der kommt man aber zum Beispiel in der Großen Straße nicht in jede Ecke, da nehmen wir das Heißwassergerät“, sagt Mund.

Wie viel Geld die Stadt jährlich für die Unkrautvernichtung einsetzt, könne man nicht so genau sagen, heißt es aus der Pressestelle, da der KSS nach Stunden beziehungsweise Kilometern abrechne. „Für die Reinigung von Wegen geben wir pro Jahr 54 000 Euro aus, für Fahrbahnreinigungen 78 000 Euro. In beide wird die Unkrautvernichtung anteilig einbezogen.“

Ebenfalls auf Herbizide mit Glyphosat verzichtet die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH, wie Geschäftsführer Mathias Wegner-Repke mitteilt. „Bei uns als SWG beziehungsweise unseren Vertragsfirmen für die Außenanlagenpflege kommen solche Mittel nicht zum Einsatz, auch nicht in der Vergangenheit.“ Das Unkraut sei stets mit Handarbeit, maschineller Hilfe oder heißem Wasser entfernt worden. Ebenso sieht es bei der Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ aus, wie deren technischer Vorstand Frank Wessel berichtet. Bei der WBG seien zwei Fremdfirmen mit der Grünpflege beschäftigt.

Zur Pflege der Gleisanlagen der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) werden Herbizide auf Glyphosatbasis in abgespeckter Variante eingesetzt. „Wir haben die Auflage von der Bahnaufsicht, regelmäßige Vegetationskontrollen durchzuführen, damit die Gleise nicht verschmutzen und versanden und Wasser abfließen kann. Das Wasser würde im Winter gefrieren und könnte die Gleise beschädigen“, erklärt SRS-Betriebsleiter Sebastian Stahl. Da ein Teil der Strecke, ab Dorfaue Schön-eiche bis Friedrichshagen, im Grundwasserschutzgebiet liege, gebe es von den Genehmigungsbehörden die Auflage, nur Blatt- und keine Bodenherbizide einzusetzen. „Daran halten wir uns auch in Rüdersdorf“, sagt Stahl. Weil die Blattherbizide nicht gegen alle Pflanzen wirken, zum Beispiel nicht gegen Schachtelhalme, werde da, wo es nicht klappt, händisch gejätet. Der Einsatz mit dem Herbizid werde von einer Fremdfirma einmal jährlich im Frühjahr durchgeführt und müsse bei den Grünflächenämtern und unteren Wasserschutzbehörden in Berlin und Brandenburg beantragt werden.