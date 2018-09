Youtube, Panzer und Spaghetti

René Matschkowiak

Frankfurt Polnisch ist in der Grundschule Mitte in Frankfurt nicht selten zu hören, schließlich ist es die Muttersprache einiger Schüler. Außerdem wird die Sprache schon ab der ersten Klasse gelehrt. Für die Lehrer, die den Kindern die polnische Sprache näher bringen, sei es dennoch wichtig, dass der Unterricht abwechslungsreich ist, erklären Renata Borngräber und Daniel Wronkowski. Das Polenmobil hilft dabei.

Was sich nach einer fröhlichen Busfahrt anhört, ist tatsächlich ein abwechslungsreicher Unterricht, um den Kindern die Sprache und Kultur näher zu bringen. „Es gibt zwei Polenmobile in Deutschland“, erklärt Susanne Albani, die zusammen mit Johanna Hiebl für die Kinder der 5a und 5b den Unterricht gestaltet. Die sind durchaus angetan, wie etwa Hannah erzählt. „Das macht wirklich Spaß“, erklärt sie. Ihr Mitschüler Felix möchte am liebsten nach Polen ziehen. Von ihm aus könnten seine Eltern noch viel öfter mit ihm über die Oderbrücke fahren. Auch Polnisch will er weiter lernen.

Was die Kinder bei einer Fragerunde über Polen wissen wollen, überrascht manchmal auch Susanne Albani vom Polenmobil. Neben Fragen über die Größe des Landes und der Einwohnerzahl Warschaus, will ein Schüler der Grundschule Mitte wissen, welcher der berühmteste Youtuber Polens ist. Ein anderer fragt, welche Art Panzer in der polnischen Armee genutzt werden. Da muss auch Susanne Albani passen. Anders bei den Youtube-Stars. Der Name Dagi Bee fällt, sie hat vier Millionen Fans. „Die Mutter von Dagi Bee ist Polin“, klärt Susanne Albani auf. Ob alle Polen gern Spaghetti essen, kann Polnisch-Lehrer Daniel Wronkowski nicht genau sagen. „Ich nicht“, lacht er.

„Natürlich ist es hier im grenznahen Raum anders, als in anderen Teilen Deutschlands“, sagt Susanne Albani. Allerdings kennen viele Schüler eben auch nur Słubice und nicht den Rest Polens. „Vor kurzem etwa war an einer anderen Schule ein Schüler nach Ansicht von Fotos sehr überrascht, wie modern es in Warschau aussieht“, erzählt sie. Einladen kann das Polenmobil jede Schule. Es entstehen keine Kosten und ein Grundmodul bedeutet eine Unterrichtsstunde von 90 Minuten, die eine spielerische Einführung in Sprache, Kultur und Mentalität beinhaltet.