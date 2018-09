Wieder kein Punkt in der Fremde

Andreas Koch

Potsdam Auch im dritten Auswärtsspiel in der noch jungen Landesligasaison ging der FC Stahl Brandenburg als Verlierer vom Platz. Die Brandenburger waren nur selten in der Lage, den Gastgeber Fortuna Babelsberg ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Im Vergleich zum erfolgreichen Heimspiel in der Vorwoche sah das Trainerduo Eckart Märzke/Andreas Koch natürlich keine Gründe, die Startelf zu ändern. Nur war diese Elf kaum wieder zu erkennen. Stahl-Trainer Eckart Märzke sprach nach dem Spiel von einer unerklärlichen Leistungsschwankung seiner Mannschaft. „Es ist kaum zu verstehen, wie dieselbe Mannschaft, die gegen Pritzwalk noch so homogen und willensstark auftrat, heute wieder vieles vermissen ließ, was erfolgreichen Fußball ausmacht.“

Es war überhaupt ein schwaches Landesligaspiel, beide Mannschaften spielten nervös und unkonzentriert. Der Ex-Brandenburger Armin Schmidt hätte nach 15 Minuten aber durchaus die Führung für die Fortuna erzielen können, aber er war wohl selbst überrascht plötzlich vor Moustapha Moussa Nouka frei zum Abschluss zu kommen und vergab diese Möglichkeit kläglich.

Als die Brandenburger dann endlich einmal wieder mit schnellem Umkehrspiel vor das Potsdamer Tor kamen, scheiterte der durch eine starke Erkältung doch etwas geschwächte Mudai Watanabe an Torhüter Erik Firchau. Noch vor der Pause hätte der Gastgeber durchaus in Führung gehen können, so scheiterte Felix Thoß an Moustapha Moussa Nouka (35.) und in der 43. Minute musste Kapitän Daniel Schimpf den Ball sogar von der Linie klären.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff segelte eine harmlose Flanke in den Strafraum der Gäste, doch nach einem katastrophalen Bock brauchte Armin Schmidt nur den Ball ins leere Tor schießen. Die Brandenburger bäumten sich nochmals auf, doch durch zu viele Einzelaktionen, die von der Fortuna teilweise sehr robust unterbunden wurden, verzettelten sich die Gäste ein ums andere Mal in der Abwehr der Potsdamer.

Zwar sorgte der Kopfball von Daniel Schimpf (71.) und der Schuss aus spitzem Winkel vom eingewechselten Alexander Tarnow (82.) für eine gewisse Torgefahr, doch Erik Firchau im Babelsberger Tor ließ sich nicht überraschen. Der Aufsteiger blieb weiter mit Kontern gefährlich und als Mudai Watanabe in der Nachspielzeit den Ball nur auf das Tor setzte, war auch die letzte Möglichkeit vertan, diese Niederlage aus Brandenburger Sicht zu verhindern.

Am kommenden Sonntag (30. September) hat die Stahl-Elf um 15 Uhr Heimrecht gegen den SV Babelsberg 03 II.