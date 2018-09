Ein Szenario wie aus dem Baukasten

Stephanie Lubasch

Berlin (MOZ) Die Größe des Zuschauersaales habe ihn nicht wirklich schockiert, hatte Theaterdirektor Martin Woelffer schon vorab verraten. Und tatsächlich waren zur ersten Premiere der neuen Spielzeit am Sonntagabend die 1000 Plätze des Berliner Schiller Theaters, in dem die Kudamm-Bühnen nun ihr Interimsquartier bezogen haben, fast ausnahmslos gefüllt. „Willkommen bei den Hartmanns“, die von Simon Verhoeven vor zwei Jahren erfolgreich ins Kino gebrachte Komödie um eine Familie, die einen Asylsuchenden bei sich aufnimmt, hatte sich Woelffer für den Einstand im neuen, größeren Haus gewählt. Das richtige Stück zur richtigen Zeit, wie er vor dem Hintergrund von Chemnitz und Köthen findet. Geht es doch um Vorurteile, um Toleranz, um Mitmenschlichkeit.

Doch ist es auch tatsächlich das richtige Thema fürs Boulevard? Dass es möglich ist, tiefergehende gesellschaftliche Konflikte ohne Reibungsverlust in einer Komödie zu verpacken, weiß man ja nicht erst seit dem französischen Kinohit „Ziemlich beste Freunde“. Den Zuschauer dazu zu bringen, sich vor Lachen auf die Schenkel zu schlagen und gleichzeitig Empathie und Verständnis zu entwickeln, ist eine Gratwanderung, die auch Verhoeven mit seinem Film versucht hat.

Was ihm dabei noch in Teilen gelingen mag, vermisst man aber in Woelffers Inszenierung leider ganz. Und das, obwohl alle hier eigentlich einen guten Job machen. Das Bühnenbild von Stephan Fernau – die Rückansicht einer Villa, deren Wände sich verschieben lassen und so weitere Spielmöglichkeiten eröffnen – passt, die Textfassung von John von Düffel ist ordentlich verschlankt, und selbst mit der Größe der Bühne, vor der Woelffer dann doch einigen Respekt hatte, haben weder die Technik noch die Schauspieler irgendwelche Probleme.

So gut wie jeder von ihnen kann – für sich genommen – überzeugen: ob Gesine Cukrowski als gelangweilte und daher überengagierte Mutter, Rufus Beck als ihr Midlife-Crisis-geplagter Ehemann oder Mike Adler als junger, einsatzfreudiger Assistenzarzt. Nur leider finden sie alle irgendwie nicht zu einem glaubwürdigen Ensemblespiel zusammen.

Es gibt Auftritte, es gibt Abgänge, es gibt viele Worte in Richtung Publikum – eine wahrhafte Beziehung zueinander aber entwickeln die Protagonisten selten. Alles bleibt seltsam holzschnittartig, als sei das Szenario aus dem Baukasten zusammengesetzt. Problematisch wird das vor allem dann, wenn der Abend Tiefgang versucht: Die Momente nach der Pause, als Flüchtling Diallo (Quatis Tarkington) sich an seine Heimat erinnert, an das Leid, das er dort erfahren hat, wollen so gar nicht zu dem überdrehten, klischeeschwangeren Rest der Inszenierung passen.

Als sich nach zweieinhalb Stunden der Vorhang schließt, applaudiert das Publikum dennoch herzlich. Vielleicht auch, um der Bühne Mut zu machen – bevor sie in neue Räume am angestammten Platz ziehen kann, werden schließlich noch ein paar Jahre vergehen.

Vorstellungen: bis 28.10., tägl. außer Mo, Kudamm-Bühnen im Schiller Theater, Bismarckstr. 110, Berlin-Charlottenburg, Kartentel. 030 88591188