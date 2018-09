Es ist zum Verzweifeln

Yasmine Nießner

Rathenow Es soll einfach nicht sein. Erneut gingen die Fußballer des FSV Optik Rathenow daheim als Verlierer vom Platz und wieder war es total unnötig. Gegen den VfB Auerbach hieß es nach 90 spannenden Minuten 1:2.

Anfangs gab es für die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Starker Regen vor der Partie, ein schöner Sonnenuntergang samt Regenbogen zum Anpfiff und eine überlegen beginnende Gästeelf. Zwei gute Gelegenheiten ließ der VfB aus, um dann mit dem ersten strukturierten Angriff des FSV in Rückstand zu geraten. Caner Özcin machte nach einer Viertelstunde das 1:0, es war sein fünftes Saisontor. Einen großen Anteil hatte aber auch Shelby Printemps, der sich auf der rechten Seite gut durchsetzte und dann das Auge für den besser postierten Mitspieler hatte.

Leider funktionierte das wenig später andersherum nicht, Caners Versuch brachte nichts, ein Abspiel auf Shelby wäre womöglich die bessere Variante gewesen. Gerade in dieser Phase, als die Rathenower den Zugriff auf die Partie hatten, fiel höchst umstritten der Ausgleich. Luis Zwick hatte den Ball bereits, wurde sehr hart angegangen und ließ das Spielgerät wieder fallen. Florian Mielke hatte wenig Mühe, zum 1:1 zu vollenden.

Ab da wurde es hektisch. Mit Patrick Kluge aus Zeitz leitete ein Referee, der alles andere als ein Heimschiedsrichter war. Gelb für Marc Langner war berechtigt, bei mindestens drei vergleichbaren Fouls der Gäste gab es nicht einmal eine Ermahnung.

In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber der Führung mehrfach nahe. Caner Özcin, Murat Turhan, Marc Langner - die Optik-Elf bekam den Ball vorn einfach nicht rein. Statt dessen gab es kurz vor Schluss den bitteren K.o.. Marc-Philipp Zimmermann kam nach einer Ecke sträflich ungedeckt zum Kopfball und hatte auch noch das Glück, das der Ball dem Keeper durch die Arme flutschte. So stand am Ende die nächste Enttäuschung auf der Anzeigetafel und in den Gesichtern der Spieler.

VfB-Coach Sven Köhler meinte: „Wir haben sehr, sehr gut begonnen, hatten zwei, drei gute Möglichkeiten. Durch einen Fehler geraten wir in Rückstand und Rathenow bekommt Aufwind. Wichtig dann noch vor der Pause das 1:1. Ob Freistoß oder nicht? - wir hatten ein bisschen Glück, das nicht gepfiffen wurde. In der zweiten Halbzeit kam uns die klare Linie abhanden. Ich wäre mit einem Punkt zufrieden gewesen, um so glücklicher sind wir über das 2:1."

Ingo Kahlisch: „Die Einstellung hat gestimmt, wir haben ordentlich gearbeitet - aber WIE wir die Gegentore kriegen, ist für uns alle sehr bitter. Ich denke, wir werden jetzt trotzdem ordentlich weiterarbeiten, ob es momentan an der Qualität oder an Glück und Pech liegt, werden die nächsten Wochen zeigen."

Am nächsten Sonntag (30. September) tritt Optik um 13.30 Uhr bei Germania Halberstadt an.

Optik: Zwick - Wilcke (46. Matur), Turan, Bilbija, Adewumi - Langner (G), Kapan - Printemps (86. Akcakaya), Leroy (G), Weber (76. Turhan) - Özcin. (mot)