Zu hohe Fehlerquote

Martin Terstegge

Bad Belzig Die Handballer des MBSV Belzig warten noch weiter auf ihren ersten Saisonerfolg. Am Sonntag unterlagen sie daheim der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf mit 30:33.

In dem Ergebnis zeigte sich auch die Crux an diesem Tag. Mit 33 Gegentreffern ist kaum ein Spiel zu gewinnen. Und die resultierten aus zu vielen individuellen Fehlern bei fast allen Akteuren.

Trainer Denis Wandersee begann wieder mit der offensiven 5:1-Deckung, die sich in der Vorwoche bewährt hatte. Der Kontrahent reagierte aber geschickt, spielte viel über den Kreis, der sich peu à peu absetzte. Nach 13 Minuten lagen die Gäste bereits mit 10:4 vorn. Wandersee reagierte, stellte auf die 6:0-Variante um, was sich insofern auszahlte, dass der Rückstand nicht weiter anwuchs.

Allerdings gelang es den Gastgebern nicht sich in der ersten Hälfte näher heran zu arbeiten. Um die 24. Minute herum konnten sie einmal die Überzahl nutzten, als der starke Rückraumwerfer der Gäste seine Zeitstrafe absaß, machten aus einem 9:15 ein 12:15.Doch in der 27. Minute gelang dem OSG-Team gleich drei Tore und der alte Abstand (18:12) war wieder hergestellt. Beim Gang in die Kabinen lagen die Bad Belziger mit 14:19 hinten.

Nach dem Seitenwechsel begegneten sich beide Reihen auf Augenhöhe, nur einmal schien der sicher geglaubte Gästeerfolg in Gefahr zu geraten. Ab der 40. Minute kam Michael Schröter für Eric Wetzel zwischen die Pfosten und der Routinier entschärfte gleich reihenweise die Möglichkeiten der Fredersdorfer. Binnen fünf Minuten verkürzten die Hausherren von 20:26 auf 23:26.

Doch prompt unterliefen ihnen in den nächsten Minuten wieder dumme Fehler, die die Gäste nutzten, um den Vorsprung auf fünf Tore auszubauen. Nun stellte sich auch etwas Resignation bei den MBSV-Akteuren ein, da die Fredersdorfer nie um eine Antwort verlegen waren.

Nach Spielschluss ärgerte sich Trainer Wandersee: „Da waren zu viele individuelle Fehler. Hätten wir nur ein paar vermieden, wäre mehr drin gewesen.“ Gefreut hat er sich aber über den Auftritt Hannes Richters, der in der zweiten Hälfte kam. Er scheint seine lange Verletzungszeit nun wirklich überstanden zu haben, machte auf der linken Rückraumseite, nicht nur aufgrund seiner fünf Tore, eine starke Partie.

Kommenden Sonnabend (29. September) geht die Fahrt zum SV Chemie Guben 1990.

MBSV: Wetzel, Schröter, Schlünz 4, Paul 1, Kernke 10/6, Galle 3, Hübeler 1, Dreer, Richter 5, Dalibor 3, Wernicke 3, Schmeißer, Wendland 1. (ter)