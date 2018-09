Ohne den letzten Druck

Martin Terstegge\moz

Bad Belzig Das war nicht der Tag der 1. Männer des FC Borussia Belzig. Am Sonntag kassierten sie daheim bei widrigen Wetterverhältnissen eine 0:3-Niederlage gegen den FSV Babelsberg 74 II.

Dabei verlief der Start beinah perfekt für die Borussen, die in der Anfangsphase schnell und direkt nach vorn spielten. In der 7. Minute setzte sich auf der linken Seite Carlo Milos Anand Boschma durch, bediente den mitgelaufenen Sebastian Holzheu, doch dessen Versuch entschärfte der FSV-Torwart Arne Sommer.

Kurz drauf kamen die Platzherren über die rechte Seite. Diesmal gab Sebastian Krüger die Vorlage auf Holzheu, dessen Schuss knapp am Tor vorbei ging. Was keiner im Heinrich-Rau-Stadion ahnte: es sollte für lange Zeit die letzte gefährliche Offensivaktion der Borussen gewesen sein.

Nach etwa 20 Minuten fanden die Babelsberger besser in die Partie. Neben spielerischen Mitteln setzten sie auch auf verstärkten Einsatzwillen auf dem rutschigen Geläuf, was ihnen Vorteile brachte. Immer mehr geriet Schlussmann Christoph Schleiß in den Fokus, der bei zwei Möglichkeiten glänzend reagierte. In der 32. Minute war aber auch er machtlos, als sich zwei seiner Vorderleute nicht einig waren, schnappte sich Aaron Hagen Dix den Ball und nahm das Geschenk dankend an.

In der Kabine mahnte Trainer Karsten Krzewski an geduldig weiter zu spielen, da seine Elf auch in der Vergangenheit durchaus Rückstände drehen konnte. Aus taktischen Gründen nahm er Edvard Nanut aus dem Spiel, wollte mit Daniel Holzheu mehr Schwung herein bringen.

Dies gelang jedoch nur bedingt. Die Gäste standen diszipliniert in der Abwehr, waren dabei immer bereit eigene Angriffe zu fahren. Krzewski versuchte es mit weiteren frischen Kräften, wechselte Tobias Baier und Timmy Schulz ein und beinah hätte es für Baier mit dem Jokertor in der 77. Minute geklappt. Seine Flanke fand zwar keinen Mitspieler, senkte sich aber gefährlich auf das Tornetz der Babelsberger.

Da die Gastgeber ihre Abwehr mit laufender Spielzeit immer weiter öffneten, ergaben sich nun die Kontermöglichkeiten für die Babelsberger. In der 85. Minute schlossen sie den Angriff sauber ab und damit war die Entscheidung gefallen. In der Nachspielzeit gab es sogar noch den Nachschlag zum 0:3.

„Die Niederlage ist sicherlich etwas zu hoch ausgefallen, war aber absolut verdient. Ich habe bei meiner Mannschaft den letzten Einsatzwillen vermisst, so haben wir erst gar keine Möglichkeiten erspielt. Das klappte in den anderen Spielen wesentlich besser“, analysierte Trainer Krzewski.

Am kommenden Sonntag (30. September) geht die Reise zum SV Kloster Lehnin, wo die Borussen nicht auf Geschenke hoffen dürfen. (ter)