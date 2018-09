Nach Sprengungen fasst Polizei zwei Männer

Mandy Oys

Alt Ruppin/Lindow (MOZ) Zwei Zigarettenautomaten sind in der vergangenen Nacht in Alt Ruppin und in Lindow gesprengt worden. Die mutmaßlichen Täter hat die Polizei in derselben Nacht geschnappt. Das bestätigte Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Es handele sich um zwei junge Männer, die derzeit vernommen werden, so Feierbach. Hinweise von Zeugen führten die Beamten zu den Tätern. Im Laufe des Tages hofft die Polizei weitere Erkenntnisse mitteilen zu können.

Die Automaten wurden beschädigt, gestohlen wurde nichts.