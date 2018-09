18-jährige Radfahrerin beachtet Stoppschild nicht

Mandy Oys

Borgsdorf (MOZ) Eine Radfahrerin wurde am Montag zwischen Oranienburg und Borgsdorf verletzt. Die Ampeln an der Kreuzung Berliner Chaussee/Chausseestraße waren ausgefallen. Die 18-jährige Radfahrerin kam gegen 13 Uhr aus Lehnitz und beachtete das Stoppschild an der Kreuzung nicht, berichtet Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Sie stieß mit einem Toyota zusammen, der die Kreuzung passierte. Die 18-Jährige fuhr gegen die hintere Tür des Wagens und stürzte. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Die Fahrerin des Toyota, eine 34-Jährige, stand Feierbach zufolge nach dem Unfall unter Schock. Die Kreuzung war zeitweise blockiert, die Polizei regelte den Verkehr.(mo)