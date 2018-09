Mehr Sicherheit für Radfahrer

Rad- und Fußweg in einem: Am Beginn der Friedrichstraße müssen sich Radfahrer und Fußgänger den Weg teilen. Dazwischen liegt die vielbefahrene Straße. Der Fußgänger, der die Straße quert, muss alles im Auge behalten. Sicherer wäre es, einen der Zebrastreifen am Kreisverkehr und an der Commerzbank zu nutzen. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Erkner/Schöneiche (MOZ) Radfahren ist gut fürs Klima – und gut für die Gesundheit. So nimmt Schöneiche am „Stadtradeln“ teil, bei dem die Teilnehmer ihre Kilometer eintragen können. Und Erkner lässt über seine Fahrradfreundlichkeit abstimmen. Jedoch ist die Infrastruktur oft unzureichend.

„Ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit“, sagt Winfried Stelzer. Der Hauswart der Wohnungsgesellschaft Erkner radelt dabei von der Woltersdorfer Landstraße zum Hohenbinder Weg. Fahrrad-Fan Stelzer, einst radelte er 21 477 Kilometer um die Welt, kennt also die städtischen Wege für Radfahrer. „Die Situation ist so lala“, sagt er über Erkner. Das Bemühen der Stadt sei da, jedoch sieht er die Problematik als äußerst vielschichtig an: Nach der Wende habe es zwei Radspuren auf der Straße gegeben. Mit zunehmendem Autoverkehr wurden diese durch Parkplätze ersetzt. In der Gerhart-Hauptmann-Straße müsse er oft zwischen parkenden Autos Slalom fahren. Und in der Friedrichstraße teilt er sich den Radweg mit Fußgängern, „da laufen mir ständig welche vors Rad“, erzählt der 56-Jährige. Andererseits nimmt er auch bei anderen Rad- und Autofahrern eine steigende Rücksichtslosigkeit wahr. Stelzer plädiert für mehr Achtung füreinander und mehr Kontrollen – „damit nicht mehr so viele auf der falschen Seite Rad fahren.“

Über derartige Anregungen lässt die Stadt Erkner noch bis Ende November abstimmen. Zur Umfrage „ADFC-Fahrradklima-Test 2018“ ruft der Fahrrad-Club mit dem Bundesverkehrsministerium hunderttausende Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test soll helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist Familienfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema. Zum Beispiel kann bewertet werden, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auf für Familien mit Kindern sicher anfühlt.

In Schöneiche stimmten die Gemeindevertreter für die Petition zur Teilnahme am „Stadtradeln“ – entgegen der Empfehlung von Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD). Fritz Viertel, Vorsitzender der Linken, schlug vor, bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitzumachen. Durch die 20-tägige Aktion sollen Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag gewonnen und so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Auf der Internetseite www.stadtradeln.de waren bis Montagabend 19 Teilnehmer aus Schöneiche aufgeführt, die zusammen 1822 Kilometer Rad gefahren sind. Die Teilnahme am „Stadtradeln“ kostet jede Gemeinde 990 Euro.

„Die Verkehrspolitik in Schön-eiche ist noch zu sehr auf das Auto fixiert“, sagt Viertel. Es müsse mehr Straßenfläche für Räder freigehalten werden, sichere Radstellplätze an Verkehrsknotenpunkten wie der Dorfaue und Lademöglichkeiten für Elektro-Räder geben. Bis zum 30. September läuft noch die Aktion “Stadtradeln“ weiter.