dpa-infocom

Chengdu (dpa) Der deutsche Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Chengdu in der ersten Runde ausgeschieden. Der ältere Bruder von Alexander Zverev gab in seinem Auftaktmatch gegen den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelsmans auf.

Zu diesem Zeitpunkt stand es aus Sicht des Hamburgers 3:6, 0:2. Weitere deutsche Spieler sind bei der mit gut einer Million Euro dotierten Hartplatzveranstaltung in China nicht am Start.