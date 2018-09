Eltern kritisieren Personalplanung in Kita

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) . Mit einem offenen Brief haben der Kita-Ausschuss der Mühlenbecker Kita „Raupe Nimmersatt“ und der Elternbeirat am Sonntag auf den derzeitigen Personalmagel in der Einrichtung aufmerksam gemacht.

Nach Angaben der Eltern fehlen derzeit sechs von 15 Erziehern, zwei Kräfte seien in Urlaub, vier weitere krankgeschrieben. „Mehr als ein Drittel der Belegschaft ist nicht da. Das ist eindeutig zu viel“, heißt es in dem Brief, den die Eltern auch im sozialen Netzwerk „Facebook“ veröffentlicht haben. Die Eltern führen die Ausfälle auf eine „grundsätzlich Überlastung“ der Mitarbeiter zurück. „Die Erzieher sind am Ende ihrer Kräfte“, heißt es weiter. Kinder würden nur noch behütet, anstatt frühkindlich erzogen und ausgewogen ausgebildet. Ein individuelles Arbeiten am Kind sei unter diesen Umständen nicht möglich.

Die Eltern bitten die Verwaltung als Trägerin der Kita, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um aktuell und künftig besser auf Ausfälle reagieren zu können. So fordern sie beispielsweise, mehr Personal einzustellen.

Die Verwaltung hat bereits einen Tag später auf die Vorwürfe der Eltern reagiert. Gemeindesprecherin Rita Ehrlich bestätigt in der Stellungnahme die aktuelle Personalsituation. Deshalb seien auf Bitten der Kitaleitung kurzfristig Kollegen aus dem Hortbereich als Aushilfen in der Kita „Raupe Nimmersatt“ eingesetzt worden. Sollte sich die Situation dadurch nicht verbessern, könne die Kitaleiterin auch ehrenamtliche Helfer, zum Beispiel Eltern, bitten, einzuspringen.

„Fallen Kollegen in den kommunalen Kitas wegen Dauererkrankungen langfristig aus, steht eine Springer-Stelle zur Verfügung, die nicht vom Land gefördert, sondern in voller Höhe von der Gemeinde finanziert wird“, erklärt Gemeindesprecherin Rita Ehrlich.

Auch auf den zum 1. August geänderten Betreuungsschlüssel habe die Verwaltung reagiert und fünf weitere Erzieherinnen und Erzieher eingestellt, teilte Rita Ehrlich mit. Die neuen Mitarbeiter kommen in allen Einrichtungen der Gemeinde zum Einsatz.

In der Kita „Raupe Nimmersatt“ waren Ende August 112 Kinder gemeldet. Im September werden weitere neun Kinder aufgenommen und stundenweise eingewöhnt. Zum 1. Oktober sind deshalb zwei Fachkräfte eingestellt worden. „Mit den beiden zusätzlichen Kräften wird der gesetzliche Betreuungsschlüssel in der Kita ab Oktober sogar übererfüllt – um 19,2 Stunden pro Woche“, informiert Rita Ehrlich die Eltern in der Stellungnahme der Verwaltung.