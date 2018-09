bbw bringt Berufswelt in die Schulen

MOZ

Frankfurt (Oder) Mit einem neuen, aufsuchenden Konzept will das bbw-Bildungszentrum Ostbrandenburg Schüler in der Region für gewerblich-technische Berufe begeistern. Das Format der gezielten Berufsorientierung hatte vor wenigen Tagen an der Theodor-Fontane-Schule in Letschin erfolgreich Premiere. In den nächsten Wochen und Monaten besucht das bbw Infomobil mit thematischen Berufsstationen und einer Wanderausstellung weitere Schulen in der Oderregion.

„Die klassischen Berufsmessen haben ihren Reiz verloren. Viele Schüler kommen nur noch, um sich Werbepräsente abzuholen“, meint Malgorzata Krüger, Projektleiterin am bbw. „Für uns ist es wichtig, den jungen Menschen bei der Auswahl eines passenden Berufes zu helfen, dabei sollen die konventionellen Methoden der Berufsorientierung durch innovative Maßnahmen unterstützt werden.“

Konkret heißt das: An den Aktionstagen in den Grund-, Oberschulen oder Gymnasien stellt das bbw Schülern mögliche Karrierewege in der Region vor. Zugleich erleben die Schüler spielerisch, dass mit Metall, Holz, Elektronik und IT verbundene Berufe spannend und attraktiv sein können. Das Ausprobieren steht im Vordergrund, der Spaß am Handwerk soll geweckt und die Vielfalt zukunftssicherer Jobs aufgezeigt werden.

Die Schüler haben u.a. die Möglichkeit, Werkstücke zu vermessen, Materialien zu bestimmen, aus Kupferdraht Brücken zu biegen, ein Verlängerungskabel zu montieren oder Formen aus Holz auszuschneiden. Auch einen 3D-Drucker und ein Laser-Brenner dürfen sie ausprobieren. In einem Sinnes-Erlebnisparcours können die Jugendlichen Kompetenzen, Fertigkeiten und Problemlösungsstrategien testen. An einer Glücksrad-Station wird Wissen zu einzelnen Stationen und zur allgemeinen Berufsorientierung und beruflicher Ausbildung abgeprüft. Für die Besten gibt es Preise. Auch regionale Unternehmen sind eingeladen, sich während der Veranstaltungen zu präsentieren und Ausbildungsplätze anzubieten. In Letschin war die Innung Oderland der Maler und Lackierer mit vor Ort.

Das Konzept wird aus dem Regionalbudget für den Regionalen Wachstumskern Frankfurt-Eisenhüttenstadt gefördert. Interessierte Schulen und Unternehmen können sich bei Malgorzata Krüger telefonisch unter 0335 5569440 oder per E-Mail an malgorzata.krueger@bbw-ostbrandenburg.de melden.