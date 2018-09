Pferd bei Verkehrsunfall getötet

Frank-Olav Schröder

Biesenthal (MOZ) In Biesenthal ist am Montagabend ein Pferd bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Es war zuvor von einer Koppel ausgebrochen und auf die Straße gelaufen. Dort wurde es von einem Pkw erfasst. Die 44-jährige Fahrerin konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht vermeiden. Nach Angaben der Polizei blieben die Insassen im Fahrzeug unverletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr in Höhe der Tankstelle auf der Eberswalder Straße in Biesenthal. Es ist noch nicht geklärt, warum das Pferd ausreißen konnte. Wie der Biesenthaler Ortswehrführer Rainer Strempel sagte, war die Feuerwehr gerade in einem anderen Einsatz. Ein Baum drohte umzustürzen. „Der Verkehrsunfall hatte in diesem Moment natürlich Vorrang“, sagte Rainer Strempel. Die Eberswalder Straße wurde für den Einsatz gesperrt. Der Pkw war durch den Aufprall erheblich beschädigt worden.