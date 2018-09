Revierpolizei zieht um

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Revierpolizei Kremmen zieht um – innerhalb Kremmens. Ab Anfang 2019, so der Plan, sollen die Revierpolizisten Diana Bethke und Wingolf Kirchner nicht mehr direkt im Rathaus, sondern 250 Meter weiter in der Berliner Straße 7 anzutreffen sein. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) spricht als Begründung von wachsenden Aufgaben in einer wachsenden Verwaltung. Damit gehe Platzbedarf für seine Mitarbeiter einher. „Wir schaffen durch den Umzug zwei Arbeitsplätze im Trakt des Bauamtes, wo bisher die Polizei arbeitete“, so Busse.

Auf der Suche nach einem Standort – zusammen mit der Polizei – stieß die Stadt auf ein Geschäft, das die städtische Wohnungsbaugesellschaft Woba vermietet. Seit März 2016 verkauft Ulrike Schmidt in ihrer Ladengalerie „Papierwerkstatt Nummer 7“ in der Berliner Straße 7 diverse Schachteln, Notizhefte, Mappen, Briefbögen und Schmuckkarten. „Die Mieterin war natürlich nicht begeistert“, so Busse. „Alternativangebote der Stadt hat sie aber ausgeschlagen.“ Seit Juli habe es dementsprechende Gespräche gegeben. Der Mietvertrag von Ulrike Schmidt läuft am 30. November aus. Sie sucht momentan nach einem gleichwertigen Objekt in Kremmen.

Im Dezember soll mit Renovierungsarbeiten in der neuen Polizeidienststelle begonnen werden. „Viel muss nicht gemacht werden“, so Busse. Im Januar könnten die Polizisten einziehen. Noch müssen allerdings Verträge unterschrieben werden. „Mir war wichtig, dass die Polizei hier in Kremmen bleibt“, betont Bürgermeister Busse.

Diana Bethke und Wingolf Kircher spielt der Umzug vielleicht nicht zwingend in die Karten – ganz so zentral wie direkt im Rathaus am Marktplatz ist der neue Standort nicht –, aber sie wollen sich mit der Situation arrangieren. Vor allem die Sprechzeiten, immer dienstags von 16 bis 18 Uhr, sollen erhalten bleiben. „In den zwei Stunden sind wir nur für die Bürger da“, sagt Polizeioberkommissarin Diana Bethke. „Diese feste Zeit ist wichtig. Ansonsten sind wir wegen Büroarbeit und Außeneinsätzen oft nicht so sichtbar.“ Aber natürlich sei die Polizei auch außerhalb der zwei Stunden anzutreffen, um Anzeigen aufzunehmen (die an die Kriminalpolizei Oranienburg weitergeleitet werden) oder Beschwerden entgegen zu nehmen. Es sei denn, die beiden „Repos“ sind in den Ortsteilen unterwegs und wegen ihrer Ermittlungsarbeit nicht greifbar.

Die Sprechzeit werde gut angenommen, sagt Kirchner. Er zählt auf: Kremmener melden vom Fahrraddiebstahl über Sachbeschädigung bis zum Nachbarschaftsstreit alles. Wer seinen Führerschein abgeben muss, wird ebenfalls in der Revierpolizei vorstellig.

Diana Bethke ist für Kremmen, Flatow, Staffelde und Linumhorst zuständig. Ihr Kollege, Polizeihauptmeister Wingolf Kirchner, zeichnet für Beetz, Sommerfeld und Hohenbruch verantwortlich. „Zu unserem Aufgabenfeld gehört nahezu alles“, so der 58-jährige Kirchner aus Beetz. Aufnahmen von Straftaten, Prävention an Schulen, Verkehrsunfälle, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in Kremmen. „Strafverfolgung in einem abgeschlossenen Bereich“, beschreibt Diana Bethke aus Kremmen die Arbeit. Ferner werden Veranstaltungen wie Erntefeste und Martinsumzüge oder größere Fußball-Risikospiele in Oranienburg abgesichert. Ausrücken müssen die beiden Polizisten zudem, wenn Kanzlerin Merkel auf Schloss Meseberg Gäste empfängt.

Hauptaufgabe der Revierpolizei seien jedoch Bürgergespräche. Dabei sei es von Vorteil, im Stadtgebiet bekannt zu sein. „Die Menschen haben Vertrauen zu ihrer Revierpolizei, hier ist nichts anonym“, so die 50-jährige Bethke. „Wir sind nah dran am Bürger.“ Grenzen zwischen Privatleben und Beruf seien dennoch wichtig. Die müsse jeder Polizist für sich selbst ziehen. Diana Bethke, seit mehr als 20 Jahren in Kremmen im Einsatz und Mitglied im Sportverein sowie im Erntefest-Komitee: „Wenn ich die Uniform anhabe, bin ich Polizistin.“ Und das mit Leib und Seele, wie sie sagt. „Ich mache den Job gerne, mir liegt die direkte Verbindung zu den Menschen am Herzen.“ Ausbildung und Abschluss hat sie in Wuppertal gemacht. Seit 1997 ist sie Revierpolizistin in Kremmen. Anfangs noch allein. „Als mit der Gebietsreform Hohenbruch zu Kremmen dazu kam und die Einwohnerzahl stieg, bekam ich einen Kollegen.“ Seit 2002 an ihrer Seite: Wingolf Kirchner, der schon zu DDR-Zeiten bei der Polizei im Wach- und Wechseldienst arbeitete, lange Streife fuhr.

Wichtig ist beiden, dass die Kremmener weiterhin Vertrauen zu ihnen haben. Bis auf die neue Adresse soll sich in der Revierpolizei Kremmen nichts ändern.