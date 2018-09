Videos aus Berliner Gefängnissen schon länger ein Problem

dpa

Berlin (dpa) Die im Juli bekannt gewordenen Videos aus einem Berliner Gefängnis waren keineswegs ein Einzelfall.

In einer ganzen Reihe von Gefängnissen seien „Kommunikationen von Gefangenen über Soziale Medien bekannt geworden“, teilte die Senatsjustizverwaltung in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD mit. Dann folgte eine Auflistung - „ohne Anspruch auf Vollständigkeit“.

Schon 2011 stellten Gefangene in der Jugendstrafanstalt Berlin demnach drei Videos bei Youtube ein. In der JVA Plötzensee postete ein Gefangener 2014 mehrere Videos ebenfalls bei Youtube. Zudem hatte der Mann ein Profil in der Ratgeberplattform gutefrage.net. Nach Durchsuchungen seiner Zelle musste er die Videos unter Aufsicht löschen. 2017 wurde in dem Gefängnis auch von einem anderen Gefangenen ein älteres Video im Internet hochgeladen.

Im großen Gefängnis in Tegel veröffentlichte vor einem Jahr ein Mann zwei Videos, die Mitgefangene in seiner Zelle aufgenommen hatten. Ein anderer Gefangener betrieb ein Facebook-Profil, wie der Senat nun mitteilte. Auch aus dem Untersuchungsgefängnis Moabit posteten immer wieder mal Gefangene Selfies bei Facebook, so der Senat. „Eine statistische Erfassung erfolgt nicht“, erklärte die Senatsjustizverwaltung.

Der im Juli bekannt gewordene Strafgefangene, der aus dem Gefängnis Tegel bei Youtube ein Profil mit regelmäßigen Knast-Videos betrieb, wurde identifiziert und mit Sanktionen bestraft. Das Telefon wurde beschlagnahmt und Privilegien wie etwa Fernsehen im Haftraum wurden gestrichen. Der Senat betonte, seitdem poste der Mann bei Youtube nur noch alte Beiträge oder Sprachnachrichten, die er über ein legales Festnetztelefon im Gefängnis übermittle.

Im Internet sind allerdings diverse erst kürzlich gepostete Videos zu finden, in denen der Mann behauptet, weiterhin aktiv zu sein. Er würde seine Auftritte, in denen er maskiert vom Leben im Gefängnis erzählt, von Mitgefangenen aufnehmen und verschicken lassen. Ob das stimmt oder ob er seine inzwischen knapp 100 000 sogenannten Follower belügt, ist schwer zu überprüfen.

Trotz Verboten und strenger Kontrollen sind Handys in den Gefängnissen weit verbreitet. 2017 wurden allein in den Berliner Gefängnissen mehr als 1300 Handys entdeckt. Seit 2010 wurden laut Justiz sechs Wärter entlassen, weil sie verbotene Dinge wie Handys und Rauschgift einschmuggelten.