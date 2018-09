Kirchlicher Missbrauchskandal: Neue Belege für Erzbistum Berlin

dpa

Berlin (dpa) Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland hat auch für das Erzbistum Berlin weitere Belege gebracht.

Nach Angaben von Erzbischof Heiner Koch fanden sich seit dem Jahr 1946 in 1401 gesichteten Personalakten Hinweise auf 51 mutmaßliche Täter. Gesichtet worden seien die Akten von Diözesanpriestern, beim Bistum angestellten Ordenspriestern sowie Diakonen, sagte Generalvikar Manfred Kollig am Dienstag. Nicht in den Blick kamen Orden wie die Jesuiten, die in Berlin die Schule Canisius-Kolleg betreiben. Das Bekanntwerden des Skandals war dort im Jahr 2010 mit ins Rollen gekommen.

Angaben über Opferzahlen sowie Sanktionen gegenüber Kirchenmännern konnte das Erzbistum am Dienstag nicht machen. 28 der mutmaßlichen Täter seien bereits gestorben, sagte Kollig. Andere Ergebnisse müssten aus der gesamtdeutschen Studie, die am Dienstag auf der Bischofskonferenz in Fulda vorgestellt wurde, erst angefordert werden. Ob Berliner Personalakten manipuliert wurden, bleibt offen. Das Erzbistum gehe nicht davon aus, ergänzte Kollig. Allerdings seien die Seiten in den Akten nicht nummeriert. Ein Entfernen fällt also nicht sofort auf. Gesichtet wurden die Akten von der Kirche selbst, dann wurden die Erkenntnisse an beauftragte Forscher weitergegeben.

Bisher hätten sich über die Aktenlage hinaus 77 Menschen beim Erzbistum gemeldet und Kirchenmänner wegen sexuellen Missbrauchs belastet, ergänzte Kollig. Seit 2013 würden solche Verdachtsfälle an die Staatsanwaltschaft gemeldet. Vorgänge aus der Vergangenheit könnten aber bereits verjährt sein.

Berlins Erzbischof Heiner Koch bedauerte in einer Erklärung „dass Taten verschleiert und Täter nicht angemessen zur Rechenschaft gezogen wurden“. Strukturen der Kirche müssten weiterhin darauf überprüft werden, inwieweit sie Missbrauch begünstigt oder ermöglicht hätten. Dabei sei auch die Frage, „wo in der priesterlichen Lebensform Risiken liegen, wenn sie als Flucht vor der Wirklichkeit oder aus Angst vor Verantwortung und Beziehung oder aus fehlgeleiteter Sucht nach Anerkennung und Status gewählt sind.“ Die Personalakten noch lebender Kirchenmänner mit Hinweisen auf Missbrauch sollen unabhängigen Juristen übergeben werden, kündigte Kollig an.

Der Betroffenenverband „Eckiger Tisch“ geht von mehr als 100 Betroffenen von sexuellem Missbrauch allein am Berliner Canisius-Kolleg aus. Bisher habe keiner der Haupttäter finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, sagte Sprecher Holger André. Ein kirchliches Verfahren gegen einen der Haupttäter sei erst auf Druck der Betroffenen hin Anfang 2018 eröffnet worden. Der zweite Haupttäter habe sich Anfang der 1990er Jahre vom Vatikan in den Laienstand versetzen lassen und ein umfassendes Geständnis abgelegt. Gegen ihn sei kein Verfahren eröffnet worden.