Boskop wächst auch in Schmetzdorf

Simone Weber

Milow Rund 8.500 Quadratmeter groß ist die Streuobstwiese des NABU-Regionalverbands in Milow. Darauf wachsen unter anderem Apfelbäume, deren Früchte dort am Samstag im Mittelpunkt standen. Der 10. Milower Apfeltag lockte zahlreiche Besucher auf die Streuobstwiese. Frisch gepressten Saft gab es natürlich auch.

Bereits die Germanen vergoren den Most wilder Apfelfrüchte mit Honig zu Met. In dieser Tradition stellt auch der Brandenburger Heiko Schumann Met her. Mit dem Trester, der beim Apfelsaftpressen übrig bleibt, stellt Schumann eine seiner „Drakentrey“-Naturseifen her. Die Früchte für seine Seifen-Kreationen erntet er unter anderem in seinem Garten. Obst aus dem eigenen Garten verarbeiten auch die Landfrauen der Anfang dieses Jahres gegründeten Ortsgruppe Stechow-Ferchesar. Zum Aktionstag buken sie in ihrem mobilen Lehmbackofen verschiedene Apfelkuchen. Bereits am Morgen hatten sie 16 Brote für das Fest aus dem Ofen geholt. Als besondere Süßigkeit bot Irene Michael getrocknete und gezuckerte Apfelstücke an.

Äpfel schmecken natürlich frisch gepflückt am besten. So ließ sich der vierjährige Paul einen großen gelben „Großherzog Friedrich von Baden“ schmecken. Seine Mutter hatte derweil mehr als ein Dutzend Äpfel zum Bestimmen mitgebracht. „Als sich unser Stahlbau-Familienunternehmen, die Bessert GmbH in Schmetzdorf, vor zirka zehn Jahren erweiterte, legten wir als Ausgleichsmaßnahme eine ungefähr 2.000 Quadratmeter große Streuobstwiese an“, so Monique Zimpel, Tochter des Firmeninhabers. „Neben vielen Apfelbäumen wachsen dort auch ein paar Birnen- und Pflaumenbäume. Aber wir kennen nicht die Sorten.“ Mit der Bestimmung dieser Äpfel hatte Urte Delft keine Schwierigkeiten. Nun ist gewiss, dass auch der Boskop-Apfel in Schmetzdorf wächst. Die Pomologin aus Barenthin bei Kyritz kommt regelmäßig nach Milow. Sie weiß, dass von den heute zirka 1.500 bekannten Sorten lediglich 60, vor allem durch Direktvermarkter, wirtschaftlich bedeutsam sind. Dabei machen aber die drei gängigen Sorten - Golden Delicious, Jonagold und Red Delicious - europaweit nahezu 70 Prozent des Apfelfrucht-Marktes aus.