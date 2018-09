Nächstes Casting am Samstag

Simone Weber

Rathenow Neues Musical-Projekt an der Musik- und Kunstschule des Havellands: Sie sucht dafür Verstärkung. Erstes Casting war am Samstag in der Bammer Landstraße 10 in Rathenow.

„Nach dem Tanztraining, danach geht es zum Vorsingen – wer möchte auch solo. Wer sein schauspielerisches Talent zeigen möchte, kann auch dies“, so Musicalleiter Niels Fölster zu den acht Mädchen, die sich zum ersten Termin einfanden. Zu ihnen gehörte auch Stefanie aus Rathenow. „Seit letztem Jahr singe ich in der Schulband. Und Mama meinte, ich singe gut und solle es mal mit dem Casting probieren“, so die elfjährige Schülerin. Erste Bühnenerfahrungen hatte sie als „Löwe” im Musical „Tuishi Pamoja“ gesammelt, das 2014 in Rathenow aufgeführt wurde – unter anderem gemeinsam mit Nele Bree und Sofia Boos. Die damals elfjährigen Freundinnen bewarben sich bereits im Oktober 2015 beim Casting für das Musical „Frei wie der Wind! – Die (wirklich wahre) Geschichte der Brüder Lilienthal“, das 2016 Premiere feierte. Nach einer Nebenrolle übernahm Nele in der Neuaufführung im vorigen Jahr bereits eine der Hauptrollen. Die heute 14-Jährige spielt nun auch bei „Stage Teens“ mit, so der Name des neuesten Projekts

Tanzcoach Marie-Jo Friske startete mit einem Stretching, das die Neuen mit den „Profis“ absolvierten, und einem ersten Vortanzen in der großen Gruppe mit zunächst einfachen Schritten. „Versucht, so viel wie möglich mitzumachen und die Schritte nach euren Möglichkeiten umzusetzen“, so Marie-Jo Friske. Nach einem Extra-Vortanzen der Neuen konnten sie sich noch etwas von den „Profis“ abschauen.

Nach der letzten Musical-Eigenproduktion, die sich den Lilienthal-Brüdern gewidmet hatte, schrieb Niels Fölster erneut ein neues Musical. „Stage Teens“ erzählt die Geschichte dreier Mädchen und eines Jungen, die an einer TV-Casting-Show teilnehmen und dabei auch die Schattenseiten des Musik- und Fernsehbusiness kennenlernen. Durch ihre Erfahrungen wachsen die Jugendlichen und starten mit neu gefasstem Mut auf eigene Faust noch einmal durch. Die 17 Songs, mit vielen Tanzeinlagen, werden wieder durch das Orchester der Kreismusikschule begleitet. Als Kooperationspartner für das Musical konnte erstmals das Theater in Brandenburg an der Havel mit zwei dortigen Aufführungen und die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann als Schirmherrin gewonnen werden. Premiere für „Stage Teens – Ein Musical“ ist Mitte September 2019 im Rathenower Kulturzentrum.

Nach dem zweiten Casting-Termin am kommenden Samstag, 29. September, ab 14.00 Uhr, geht es in die Probenphase. Während der Schulzeit, dienstags von 15.15 bis 19.45 Uhr, trifft man sich in der Bammer Landstraße 10. Manchmal kommt samstags eine Sonderprobe dazu. Im Juli 2019 geht es für alle ins einwöchige Sommercamp.