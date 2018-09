Brand in der PCK-Raffinerie

Michael Dietrich

Schwedt/Oder (MOZ) In der PCK Raffinerie kam es am Dienstag gegen 15 Uhr zu einem Brand. Die Pumpe einer Vakuumanlage in der Rohölverarbeitung TOP 1 ist aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Über dem Werksgelände war eine starke Rauchentwicklung zu beobachten. Nach PCK-Angaben verbrannten Destillationsrückstände, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Werkfeuerwerk hatte den Brand um 15.26 Uhr gelöscht. Die Destillationsanlage wurde vorsorglich außer Betrieb genommen.

Nach ersten Begutachtungen blieb der Brand weitgehend auf die Pumpe beschränkt. Die Destillationskolonne der Anlage ist nicht vom Brandschaden nicht betroffen.

Die PCK hatte zuletzt 2016 und 2013 größere Brände. Im Frühjahr 2013 sorgte ein Loch in einer Produktleitung für ein Feuer in der Vakuumdestillation 3. Im Oktober 2016 kam es zu einer Explosion und meterhohen Flammen in der Benzinanlage Reformer 3. Auch damals kamen keine Personen zu Schaden.