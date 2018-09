Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Für Autofahrer gab es am Dienstagmittag in Oranienburg kein Durchkommen. An der Ecke Stralsunder/Bernauer Straße waren gegen 14 Uhr vier Autos aufeinander gefahren. Zwei Personen wurden leicht verletzt, teilte die Polizeiinspektion Oranienburg am Nachmittag mit. Eine schwangere Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Innenstadt war verkehrstechnisch völlig lahm gelegt, weil die Bernauer Straße abgesperrt war.