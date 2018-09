Zwei Unfälle in einer halben Stunde

MOZ

Fehrbellin Bei zwei Unfällen innerhalb einer halben Stunde wurden am Montagmorgen im Baustellenbereich an der A 24 zwischen Fehrbellin und Kremmen insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt. Gegen 8 Uhr kam ein 53-Jähriger mit seinem Auto nach links von der Strecke ab und prallte auf vier Warnbaken. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2 500 Euro. Der Unfallfahrer gab an, während der Fahrt sein Handy benutzt zu haben. Bereits eine halbe Stunde später gab es einen weiteren Unfall auf dem Autobahnabschnitt. Ein Baustellenfahrzeug fuhr mit gelbem Blinklicht von der Baustelle auf die Fahrbahn. Ein Hyundai und ein Kleinlaster hielten, um dem Sattelzug die Auffahrt zu ermöglichen. Auch zwei folgende Autos der Marke VW und Skoda dahinter kamen rechtzeitig zum Stehen. Eine nachfolgende 27-Jährige bemerkte das zu spät, fuhr mit ihrem Seat auf den VW auf, der auf Skoda, Kleintransporter und Hyndai geschoben wurde. Ein 18-Jähriger verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Seat und der VW waren nicht mehr fahrtüchtig. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7 000 Euro.