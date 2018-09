Online-Händler will in Zehdenick Jobs schaffen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Firma Power Soft-Ware Dirk Johnson e. K. beabsichtigt, ihren bisher in Oranienburg ansässigen Geschäftsbetrieb komplett nach Zehdenick zu verlagern. Darüber informierte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) die Mitglieder des Hauptausschusses im Zusammenhang mit der geplanten Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Karlshof in Zehdenick.

Bei der Firma handelt sich um ein Unternehmen, das neben Logistik auch Online-Handel unter dem Namen „Power-Agent.de“ betreibt. Neben dem Online-Handel bietet die Firma in verschiedenen Filialen in Berlin und Brandenburg Restposten in einem Sonderverkauf an, so wie im Zehdenicker Gewerbegebiet Karlshof, wo bislang aber kein großflächiger Einzelhandel erlaubt ist, was durch die Änderungen des Bebauungsplans ermöglicht werden soll.

Die Firma Power-Agent beschreibt sich selbst als „einen der größten Shops für B-Ware im Internet. Wir verkaufen Artikel namhafter Hersteller zu Schnäppchenpreisen“, wirbt das Unternehmen. Die Firmen sind in der ehemaligen Produktionshalle der Polstermöbelfabrik untergekommen, wollen aber noch weitere Hallen künftig nutzen. „Der Restpostenverkauf im Gewerbegebiet Karlshof am Freitag und Sonnabend stellt sich als untergeordneter Geschäftsbetrieb der Firma dar“, erläuterte die Stadtverwaltung. Die Mitglieder des Hauptausschusses nahmen die Ankündigung mehr oder weniger stillschweigend entgegen, zumal die Verwaltung vor einem Jahr über die Absicht des Oranienburger Unternehmens informierte. Nur der Abgeordnete Bernd Krumbach (SPD) begrüßte die Zulassung von Einzelhandel im Gewerbegebiet, zumal mit der Verlagerung des Firma nach Zehdenick auch eine „nennenswerte Zahl von Arbeitsplätze geschaffen werden“, so Krumbach. Dahlenburg sprach im Zusammenhang mit der Verlagerung der Firma nach Zehdenick von insgesamt etwa 50 Beschäftigten.