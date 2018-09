Hennigsdorfer Ringer drehen Rückstand

Steffen Kretschmer

Hennigsdorf (MOZ) Im dritten Anlauf hat der Hennigsdorfer Ringerverein den ersten Sieg in der Landesliga Sachsen-Anhalt gelandet. Dass sein Team beim 17:10-Erfolg gegen den 1. Luckenwalder SC zwischenzeitlich sogar mit 1:10 rückgelegen hatte, war für Trainer Norman Brennert aber überhaupt kein Grund, besorgniserregend dreinzublicken. Ein Rückstand sei einkalkuliert und für ihn daher wenig überraschend gewesen, sagt er.

„Wenn wir Trainer die Kampfaufstellung planen, versuchen wir das natürlich so zu machen, dass es am Ende reicht“, sagt Brennert – „wenn jeder seine Leistung abruft“. Viele hätten zur Pause gefragt, was los sei. Doch Brennert, der zwar nur mit einem 1:8 gerechnet hatte, blieb optimistisch, konnte alle beruhigen und sollte recht behalten. „Mir war klar, dass es auch bei einem 1:10 noch klappt. Wir wissen, wo unsere Stärken und Schwächen liegen.“

So kämpften sich die Hennigsorfer nicht nur wie erwartet an Luckenwalde heran, sondern zogen am Ende auch souverän vorbei. Nach dem ersten Triumph sei die Erleichterung logischerweise groß. Norman Brennert betont aber auch, „dass ich niemand bin, der auch nach drei oder vier Niederlagen die Flinte ins Korn wirft, sondern an das Team glaubt.“ Und nun wurde der vorgegebene Weg des Vereins aus Oberhavel weiter bestärkt. „Wir setzen auf die Jugend. Solch ein Sieg tut deshalb immer gut, gerade für die jüngeren Sportler, die fleißig gearbeitet haben. Der Kampf von Till Weinkauf war deshalb ganz klar ein Zeichen, dass die Jugend es kann.“

Aus Krankheitsgründen hatte der Hennigsdorfer Felix Dietrich ordentlich Gewicht machen müssen, um in der Klasse bis 98 kg (griechisch-römisch) überhaupt startberechtigt zu sein. Er stellte sich trotz Nachtschicht in den Dienst der Mannschaft und trat gegen den 8,5 kg schwereren Martin Hettler an. Dietrich kämpfte gut, musste sich aber dem deutlichen Gewichtsunterschied beugen und verlor mit 3:9.

In der Klasse bis 57 kg/Freistil traf Ingo Köhler auf Topal Arsanov. In der vergangenen Saison entschied dieses Duell der Luckenwalder knapp für sich. Diesmal wurde es allerdings deutlicher. Topal siegte klar mit 19:4.

Der Kampf in der Klasse bis 130 kg/Freistil zwischen Marcel Redmann und Schamo Ali Jahuar sollte eine Initialzündung für den HRV sein. Gegen den bisher ungeschlagenen Jahuar gelang Redmann beim 4:2 ein „dreckiger“ Arbeitssieg. Der Kampf, welcher sehr von Taktik geprägt und nicht schön anzuschauen war, brachte den Hennigsdorfern aber letztlich den ersten Punkt.

Die Klasse bis 61 kg (griechisch-römisch) blieb durch den HRV unbesetzt. Doch in den folgenden Duellen läutete der HRV die große Aufholjagd ein und ließ keinen einzigen Punktgewinn der Gäste mehr zu.

Till Weinkauf, der unter der Woche krank im Bett lag, gestaltete seinen Kampf gegen Felix Lönhardt in der Klasse bis 66 kg/Freistil aggressiv und bestimmend. Der Vergleich ging über die volle Distanz und endete mit einem 4:0-Arbeitssieg Weinkaufs.

Der Kampf zwischen Marvin von Prondzinsky und Steven Müller in der Klasse bis 86 kg/Freistil wurde nur ein Freundschaftsduell, weil Letzterer fünf Kilogramm Übergewicht auf die Waage brachte. Müller gewann diesen Kampf aufgrund der Gewichtsvorteile klar.

Spektakuläre Würfe zeigte Mohammad Damankhoshk gegen Magumed Arsanov (Klasse bis 71 kg/griechisch-römisch). Damankhoshk zeigte Ringen vom Feinsten und gewann nach 1:03 Minuten mit technischer Überlegenheit. Der HRV ging damit erstmals in Führung.

Gegen Hennigsdorfs Co-Trainer Michael Martinke setzte der LSC den regionalligaerfahrenen Johannes Schmiege in der Klasse bis 80 kg (griechisch-römisch) ein und rechnete sich damit klar etwas aus. Doch da hatten die Gäste die Rechnung ohne Martinke gemacht, der bereits nach zehn Sekunden mit 4:0 führte. Am Ende gewann der Hennigsdorfer klar mit 8:2.

So entschied beim Stand von 13:10 für den HRV der letzte Kampf zwischen Steffen Lübke und Jan Beckmann (bis 75 kg/Freistil). Lübke, mit toller Technik ausgestattet, zeigte schönes Freistilringen. Er gewann nach knapp vier Minuten nach technischer Überlegenheit und holte den Gesamtsieg nach Hennigsdorf.

HRV-Trainer Norman Brennert freute sich, dass sich sein Team endlich belohnte. Bis tief in die Nacht hinein wurde nicht nur der Sieg, sondern auch der 18. Geburtstag von Tim Reisinger gefeiert.