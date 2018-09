Tragischer Unfall wird vor Gericht aufgerollt

MOZ

Walsleben/Neuruppin Nach dem tragischen Unfall, bei dem vor knapp zwei Jahren eine Jugendliche so stark verletzt wurde, dass ihr ein Bein amputiert werden musste, hat sich nun ein 34-Jähriger vor dem Neuruppiner Amtsgericht zu verantworten. Die Anklage wirft dem Mann fahrlässige Körperverletzung vor. Er war am 30. September 2016 gegen 21.45 Uhr mit seinem Motorrad von Darritz in Richtung Walsleben unterwegs. Dort soll er trotz schlechter Sichtverhältnisse ein Auto überholt haben. Dabei prallte er gegen die auf der Gegenfahrbahn laufende junge Frau, die in einer Gruppe unterwegs war. Ein Bein der Jugendlichen wurde dabei so stark verletzt, dass es nicht mehr zu retten war.

Der Prozess beginnt am Dienstag, 30. Oktober, um 9 Uhr, im Saal 111 des Amtsgerichts. Es sind acht Zeugen geladen.