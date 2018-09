Klage über Raserei im Kurviertel

Heike Jänicke, Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Obwohl die Goethestraße im Bad Freienwalder Kurviertel als Tempo-30-Zone ausgewiesen ist, fahren viele Autos zu schnell, stellt die Bad Freienwalderin Bärbel Beier fest. Sie fordert zusätzliche Schilder. Da spielt aber der Landkreis nicht mit.

„Wer als Fußgänger auf den Gehwegen der Goethestraße wandelt, muss mit Schrecken feststellen, dass es gefährlich sein kann, die Straße zu überqueren“, schreibt Bärbel Beier an die MOZ. „Man hat den Eindruck, dass rücksichtslose Verkehrsteilnehmer nicht mehr auf die Straßenschilder achten, denn dann wüssten sie, dass die Goethestraße und alle anderen Straßen in diesem Bereich als 30er-Zone gekennzeichnet sind“. Das einzige Schild, das nicht leicht sichtbar ist, steht am Beginn der August-Heese-Straße von der Berliner Straße aus gesehen, berichtet die Bad Freienwalderin. Und dort fahren nicht wenige Fahrzeuge entlang, die die Umleitungsstrecke wegen der Bauarbeiten in der Berliner Straße meiden.

Dabei sei zu beobachten, dass nicht nur Pkw-Fahrer die Straßenverkehrsordnung missachten oder nicht kennen, sondern auch Fahrer von Lieferfahrzeugen, Kleintransportern, Entsorgungsfahrzeugen und Kleinbussen. Bärbel Beier verweist auf die Kita „Fuchsbau“, die sich in der Goethestraße befindet, die keine Beachtung findet. Zusätzlich quere ein Schulweg von der Melcherstraße aus die Goethestraße. „Es gibt doch wohl Schilder ,Schulweg“, so die Bad Freienwalderin, die sich selbst beim Rathaus erkundigt hat.

Eine Anfrage im Ordnungsamt der Stadt, ob weitere Hinweisschilder möglich seien, brachte keinen Erfolg, so Bärbel Beier. Die Mitarbeiterin habe ihr Anliegen entgegengenommen und ihr innerhalb einer Woche eine Antwort geschickt, die sie aber in keiner Weise als zufriedenstellend empfand.

Eine Mitarbeiterin des Straßenverkehrsamtes des Landkreises Märkisch-Oderland in Strausberg habe der Rathausmitarbeiterin mitgeteilt, dass die Beschilderung ausreichend sei. Auch der Hinweis auf die Kita sei abschlägig beantwortet worden. „Das geht ja nun wohl gar nicht. Sollte es nicht möglich sein, wenigstens einen Hinweis auf die Kita aufzustellen? Die Eltern würden dafür danken“, so Bärbel Beier und fragt: „Muss erst etwas passieren, ehe hier etwas verändert wird?“

„Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt besteht an der Goethestraße kein Handlungsbedarf, da die Kita in einer ausgeschilderten Tempo-30-Zone gelegen ist“, zitierte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) die Kreisbehörde. Zusätzliche Schilder hätten nach Auffassung des Straßenverkehrsamtes keinen Erfolg. Die Behörde empfahl, das nichtamtliche Schild „Vorsicht spielende Kinder“ im Bereich um die Kita anzubringen. Dazu bedürfe es jedoch wiederum einer Prüfung durch das Straßenverkehrsamt, wobei Unfallzahlen und andere Faktoren in diesem Straßenbereich untersucht werden.

Die Polizei, so der Bürgermeister, sei durch das Ordnungsamt gebeten worden, den Verkehr intensiver zu kontrollieren. Ob die Polizei den Bitten der Stadt Bad Freienwalde nach mehr Geschwindigkeitskontrollen nachgekommen ist, sei nicht bekannt.