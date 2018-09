Sicherheitsdienst ab Mitte Oktober einsatzbereit

Andrea Linne

Bernau (MOZ) In etwa vier Wochen soll die Rettungsstelle am Immanuel Klinikum Bernau durch einen Sicherheitsdienst geschützt werden. Damit will die Klinik in den Nachtstunden auf zunehmende Attacken gegen Mitarbeiter des Hauses, insbesondere in der Rettungsstelle, reagieren.

Geschäftsführer Andreas Linke hat in den vergangenen Wochen verschiedene Wege untersucht. Nun werde das Klinikum einen eigenen Sicherheitsdienst beauftragen, sagt er. „Das sind wir unseren Mitarbeitern schuldig“, betont der Chef des Immanuel Klinikum Bernau – Herzzentrum Brandenburg. Zwar habe sich die Eröffnung der ärztlichen Bereitschaftspraxis als gut und richtig erwiesen, die Entlastung sei auch in der Rettungsstelle spürbar, aber generell greife das bisherige Konzept einfach zu kurz.

Bislang wurden Mitarbeiter geschult, um auch deeskalierend wirken zu können. Doch der Querschnitt der Bevölkerung mit allen Problemen von Alkohol- bis Drogensucht sowie oftmals respektloses Verhalten gegenüber anderen sorge eben auch in der Rettungsstelle für einen deutlich raueren Ton und vor allem auch Übergriffe. Er nennt die Notfallversorgung „einen Ankerpunkt für Menschen mit Nöten“. Die Nöte vieler Patienten seien gewachsen, schätzt der Klinik-Chef ein. Problematische Fälle gebe es immer wieder.

So hatte ein Patient nicht nur den Empfangstresen zertrümmert, sondern auch Geräte durch eine Glasscheibe geworfen. Ex­treme Zuspitzungen hätten auch Beleidigungen von Mitarbeitern erfahren, Handgreiflichkeiten eingeschlossen. Was sich in den Rettungswagen oder bei Noteinsätzen der Feuerwehren abspiele, mache auch vor der Rettungsstelle in Bernau nicht Halt. „Man kann sich dieser Probleme nicht entziehen – weder in der Notfallversorgung, noch auf der Station. Solche Fälle gibt es immer“, schätzt Linke daher ein.

Welcher Sicherheitsdienst zum Einsatz kommen soll, wollte Linke noch nicht sagen. Die Mitarbeiter müssten erst entsprechend vorbereitet werden. „Wir wollen nicht, dass sie uniformiert auftreten“, machte Linke klar. Vielmehr solle die Anwesenheit schon deeskalierend auf gewaltbereite Patienten wirken. Notfalls werde auch zugepackt. Das könnten Schwestern und Pfleger sowie Ärzte nicht leisten. Diese müssen in der Ausübung ihrer Pflichten gestärkt und geschützt werden, betont der Geschäftsführer.

23 000 Menschen durchlaufen jährlich die Rettungsstelle in Bernau, die 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr offen steht. „Das Unterstützungszeichen für unsere Mitarbeiter, die hier Tag und Nacht Leben retten, ist dabei das Wichtigste für uns“, so der Geschäftsführer. Die stationäre Nofallversorgung sei zu sichern.

Deshalb ist angedacht, die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, den die Klinik selbst bezahlen muss, auch über die Stationen zu schicken und Routinegänge zu absolvieren. Denn Übergriffe wie in der Rettungsstelle gibt es auch auf den Stationen im Klinikum. „Es ist ein ganz neuer Schritt für uns“, betont der 62-Jährige. Zur Finanzierung dieser Leistung führe er noch Gespräche, auch mit Bernaus Bürgermeister André Stahl.