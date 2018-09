Hilfe bei Hausaufgaben und mehr

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Dr.-Ursula-Hoppe-Sozialpreis 2018 geht an Doreen Hellwig. Die 44-Jährige wurde am Montagabend für ihren außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz in der Kita „Haus der fröhlichen Kinder“ ausgezeichnet. Die SPD-Stadtfraktion hat den Preis zum neunten Mal verliehen.

Doreen Hellwig ist sichtlich gerührt. Ehemalige Schützlinge von ihr, heute Schüler der 7. und 8. Klassen, tanzen für sie. Mädels, die Hellwig einst für das Kinder- und Jugendfestival vorbereitet hat. Hardy Lux, Vorsitzender der SPD-Stadtfraktion, hält die Laudatio. Ähnlich wie Doreen Hellwig, die sich im „Haus der fröhlichen Kinder“ im Leibnizviertel engagiert, lagen der Ärztin Ursula Hoppe (1928-2009), nach der der Preis benannt ist, besonders die Kinder am Herzen, so Lux.

„Deshalb freuen wir uns, mit der Ehrung wieder mal in einer Kita Gast sein zu dürfen.“ Im Geiste ihres, Hoppes Wirkens „sehe ich auch die Arbeit unserer diesjährigen Preisträgerin“, erklärt der Fraktionschef. Seit 14 Jahren hilft und unterstützt Hellwig das Team in der Kita der Bildungseinrichtung Buckow. „Unermüdlich und völlig freiwillig.“ Ihr Einsatz erstrecke sich von der täglichen Hausaufgabenhilfe über die Leitung einer Arbeitsgemeinschaft Basteln bis hin zur Begleitung von Abschlussfahrten. Sie studiere mit dem Nachwuchs Beiträge für erwähntes Kinder- und Jugendfestival ein und springe auch schon mal als Rettungsschwimmerin ein. Dieser vielschichtige Einsatz habe die Jury überzeugt und beeindruckt, so Lux.

Ein Einsatz, der das Gemeinwesen stärkt und das hauptamtliche Team entlastet. Was Kita-Leiterin Doris Dikow prompt bestätigt: Das Wirken von Doreen Hellwig sei „eine echte Hilfe“. Die Personalausstattung bemesse sich bekanntlich an den Kinderzahlen. Zusätzliche und vertiefende Angebote seien nur mit ehrenamtlichem Engagement möglich, so Dikow, die sich mit der Ausgezeichneten freut. „Wir hatten Frau Hellwig ja bereits im vorigen Jahr vorgeschlagen. Jetzt hat es geklappt.“ Der Einsatz der Eberswalderin sei schon sehr außergewöhnlich. Denn gewöhnlich endet der Einsatz der Eltern, wenn die Kinder die Kita verlassen. Nicht so bei Doreen Hellwig. Sie hielt zur Stange.

„Natürlich weiß ich, dass meine Arbeit hier anerkannt wird. Und ich wusste auch, dass mich die Kita vorgeschlagen hat. Trotzdem bin ich total überrascht“, gibt die Geehrte zu Protokoll. 1999 sei ihr Sohn in die Kita gekommen, seit 2004 sei sie als ehrenamtliche Kraft dabei. „Ich brauche einfach eine Aufgabe“, so die gelernte Krankenschwester, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen erwerbsunfähig ist und Rente bezieht. Selbst im Heim aufgewachsen, habe sie eine besondere Beziehung zu Kindern. Im Übrigen lerne sie durch ihre Hilfe auch selbst stets dazu. „Nur bei Englisch, da muss ich passen“, so die 44-Jährige, die ebenfalls im Leibnizviertel zuhause ist und sich darüber hinaus noch im Eberswalder Schwimmverein als Übungsleiterin engagiert.

Der Dr.-Ursula-Hoppe-Preis ist mit 400 Euro dotiert. Die Mitglieder der Stadtfraktion spenden für die Auszeichnung jeweils einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung. Doreen Hellwig will das Preisgeld in die Urlaubskasse stecken.

Die Sozialdemokraten haben 2010 den Preis ins Leben gerufen. Einerseits um das Andenken an Ursula Hoppe wachzuhalten, andererseits um breites soziales Engagement in der Stadt zu würdigen. Wie vielfältig das ist, beweist allein ein Blick in die Preisträgerliste. Geehrt wurden bereits der Weisse Ring, der Verein „Brot & Hoffnung“, der Verein „damus“ sowie zwei Schülerinnen, die sich im Kampf um den Erhalt des Bahnwerkes stark gemacht hatten.

In den vergangenen Jahren war bei der Ehrung stets Egon Hoppe, der Witwer, zugegen. Seit Kurzem lebe er jedoch in einer Senioreneinrichtung im Erzgebirge, berichtet Dr. Ulrike Hoffnung. Gleichwohl nehme er an der Ehrung Anteil.