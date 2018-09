Alt Ruppiner lassen aufhorchen

Jens Hasenkopf

Ostprignitz-Ruppin Die Alt-Herren-Kicker aus Alt Ruppin halten dank des Auswärtsdreiers in Dabergotz Anschluss zur Spitze. Und das Team von Trainer Dirk Salzsieder hat nun mit Wildberg eine echte Reifeprüfung vor der Brust. Spitzenreiter MSV überzeugte im Heimspiel gegen Linum nur bedingt.

SV 90 Fehrbellin –

Herzberger SV 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Nico Nimtz (12.), 1:1 Stefan Engelhardt (73.)

„Wir haben uns im Gegensatz zur Vorwoche um einhundert Prozent gesteigert“, so der allgemeine Tenor der Fehrbelliner. Die Taktik, hinten gut zu stehen und auf Konter zu lauern, ging auf. Die Führung spielte den Gastgebern zudem voll ins Konzept. In Hälfte zwei gewann die Spielgemeinschaft dann Oberhand. Doch sie kam nur per Standard zum Erfolg. Aus 20 Metern traf Stefan Engelhardt zum 1:1-Ausgleich. Max Bartel aus Wusterhausen wurde für seine gute Schiedsrichterleistung gelobt.

MSV Neuruppin –

SG Linum 6:1 (5:0)

Tore: 1:0 Frank Neumann (10.), 2:0 Enrico Straßburg (20.), 3:0 Martin Dombrowski (27.), 4:0, 5:0, 6:0 Torsten Röske (31., 35., 52.), 6:1 Hans Jordan (67.)

Zunächst sah alles nach einem vielversprechenden und torreichen Neuruppiner Vormittag aus. Frank Neumann und Enrico Straßburg trafen per Kopf. Spielfreudige Hausherren setzten nach. Bei zahlreichen Möglichkeiten fiel die weitere Ausbeute von lediglich drei Treffern eher gering aus. Linum hatte einen Hochkaräter, doch Kay Eylert verzog frei vor dem MSV-Kasten. Nach der Pause ließen die Gastgeber jedoch Struktur und Ordnung vermissen. Statt Spielkunst gab es Gerumpel. Die Folge: Es durfte nur noch einmal gejubelt werden. Und die nie aufsteckenden Gäste belohnten sich auch noch. Hans Jordan kam gegen eine nachlässig werdende MSV-Hintermannschaft frei vor Torwart Sven Lepinski zum Abschluss und netzte ein.

TuS Dabergotz –

Eintracht Alt Ruppin 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 David Pöhl (5.), 1:1 Stefan Maske (37./Foul-Elfmeter), 1:2 Robert Wolff (42.), 1:3 Kai Lemke (52.), 2:3 Dirk Berdychowski (56.)

„Es passt zur Zeit einfach nicht“, berichtete Guido Plötz von den Rot-Weißen. Die Heimelf begann zwar engagiert, doch mehr als das 1:0 gelang nicht. Alt Ruppin hatte auch Möglichkeiten, aber mehr als der Ausgleich zur Pause war nicht drin. Beim Führungstreffer durch Robert Wolff sah die Hintermannschaft der Gastgeber nicht gut aus. Nach einem langen Pass in die Spitze vollendete Wolff. Dieser Treffer zeigte Wirkung. Kurz darauf erhöhte Alt Ruppin. Danach wachte TuS auf, es gelang aber nur noch der Anschlusstreffer. „Wir machen zu viele einfache Fehler. Das hat uns wieder mal das Genick gebrochen“, so das Fazit vom Dabergotzer Guido Plötz.

SV Protzen –

TuS Wildberg 1:4 (1:0)

Tore: 1:0 Tristan Röhling (5.), 1:1 Detlef Werth (52.), 1:2 Alexander Kositzki (65.), 1:3 Mike Krüger (67.), 1:4 Kositzki (70.)

Auch hier ein Fehler beim Eintrag ins DFB-Net. Der Torschütze zum 1:0 wurde von der Heimseite korrigiert. Tristan Röhling ließ die Heimelf bis zum Ausgleich auf einen Sieg hoffen. Selbst ein zweites Tor wäre aufgrund der vorhandenen Chancen drin gewesen. Wildberg tat sich in Hälfte eins sehr schwer, hatte aber auch Gelegenheiten. In einem fairen Derby drehte der Gast allerdings die Partie. „Auf einmal wurden wir förmlich überrannt. Ich weiß nicht, was im Pausentee der Gäste war“, so ein verdutzter Denny Lezynski vom Gastgeber.

Blau-Weiß Rheinsberg –

SV Union Neuruppin 2:4 (0:0)

Tore: 0:1 Christian Prasse (45.), 0:2 Olaf Wulff (48./Eigentor), 0:3 Sebastian Svenßon (57.), 1:3 Christian Raschke (65./Eigentor), 1:4 Holger Lexow (70.), 2:4 Marcus Hoffer (74.)