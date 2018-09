Verwaltungssitz größtes Vorhaben

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) In der Kreisstadt wird investiert wie lange nicht mehr. Und es soll weitergehen. Im jüngsten Bauausschuss ging es um weitere Vorhaben. Es gibt jedoch mehr Wünsche als Mittel. Die Abgeordneten müssen mit dem Haushalt 2019 die nächsten Weichen stellen.

Die Liste der geplanten Vorhaben ist lang. Das Bauamt hat jede einzelne Investition mit Zahlen untersetzt. 4,3 Millionen Euro wären insgesamt nötig, um im kommenden Jahr alle Vorhaben zu realisieren. Derzeit fehlen dafür 1,4 Millionen Euro. Die Abgeordneten müssen mit dem Haushalt 2019 entscheiden, wann was angegangen wird.

Bauamtsleiter Jörg Krüger erläuterte die Positionen. Größtes Projekt ist der Umbau des Sparkassengebäudes als künftiger Verwaltungssitz. Dafür fließen 700 000 Euro Fördermittel, 100 000 Euro muss die Stadt zuschießen. Knackpunkt derzeit bilden die jetzt ausstehenden Entscheidungen zur Verbandsgemeindebildung. Im Gespräch ist zudem, dass die Amtsverwaltung Seelow-Land in das Sparkassengebäude umzieht. Die Amtsverwaltung ist derzeit Mieter im Gebäude in der Berliner Straße. Es zeichnet sich ab, dass die Gemeinden von Seelow-Land vorerst nicht einer möglichen Verbandsgemeinde beitreten werden. Jörg Krüger informierte, dass sich Vertreter von Seelow-Land im Sparkassengebäude umgesehen haben. Das Thema wird im Amtsausschuss beraten. Die Stadt als neuer Eigentümer des Sparkassengebäudes würde es so umbauen, dass die Verwaltung als eigenständige Einheit mit einziehen kann.

Zweites großes Projekt für die Stadt ist die Sanierung des Bahnhofsgebäudes. Auch dort sind 700 000 Euro Fördermittel eingestellt plus 125 000 Euro Eigenmittel der Stadt. Mehr als 900 000 Euro beinhaltet die Planung für bauliche Veränderungen im neuen Sanierungsgebiet rund um das ehemalige Kaufhaus, wobei Bund und Land jeweils die Hälfte tragen. Die Stadt muss jedoch selbst auch rund 400 000 Euro selbst tragen. Kontinuierlich weiter geht es mit dem Straßenbau. Rund eine halbe Million Euro fließen in die Sanierung der Breitenstraße (zwischen Frankfurter und Erich-Weinert-Straße) Auch dafür erhält die Stadt Fördermittel vom Land. Zudem müssen die Anlieger Straßenausbaubeträge zahlen. Das gilt auch für die Kleine Mühlenstraße (zwischen Mühlenstraße und Friedhofsweg). In dieser kleinen Nebenstraße sind in den letzten Jahren mehrere Eigenheime entstanden. Die Zufahrtstraße ist in außerordentlich schlechtem zustand. Erneuert wird im Zuge dieser Baumaßnahme dann auch der Friedhofsweg. Und auch das leidige Thema Friedhofsmauer wird in Angriff genommen.

Einige der Investitions-Vorhaben hängen von der künftigen kommunalen Struktur ab, wie Jörg Krüger deutlich machte. Kommt es zur Verbandsgemeinde, geht zum Beispiel der Brandschutz in deren Hoheit. Die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen würde dann über die Verbandshaushalt erfolgen, ebenso Vorhaben an der Oberschule oder der Bau eines Parkplatzes am Stadion.