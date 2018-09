Neuer Ort für akut kranke Kinder

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In Strausberg entfällt ab dem 1. Oktober der bisherige kinderärztliche Bereitschaftsdienst. Wie der Dienst in Erkner wird er in die allgemeine Bereitschaftspraxis in der Immanuel Klinik Rüdersdorf integriert. Am 1. November folgt die Region Neuenhagen/Petershagen dem Modell.

Der bisherige kinderärztliche Bereitschaftsdienst in Strausberg – ein freiwilliges Angebot der Ärzte – wurde zuletzt von vier Ärztinnen sichergestellt. Außerhalb der Sprechzeiten in ihren Praxen boten sie abwechselnd zu festen Zeiten ein Betreuungsangebot für Eltern an, die nicht sofort in die Notaufnahme fahren wollen, um dort überprüfen zu lassen, ob es sich bei den Bauchschmerzen oder dem Fieber ihres Kindes um etwas Ernstes handelt.

Ein Angebot, das bei den im Dienst involvierten Medizinerinnen für eine hohe Belastung sorgte und für das man eigentlich fünf Ärzte bräuchte, wie Dr. Christiane Madloch berichtet. Sie ist eine der vier Ärztinnen. Da nun noch eine Kollegin in Rente gehe, man aber das qualitativ gute Versorgungsangebot beibehalten wolle, habe man sich zusammen mit anderen Kinderärzten aus der Region zusammengeschlossen, um in der Rüdersdorfer Immanuel Klinik einen gemeinsamen Bereitschaftsdienst anzubieten.

„Dort werden ab dem 1. Oktober nun kleine Patienten mit akuten Erkrankungen mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr von einem Kinderarzt ambulant versorgt“, wie Kliniksprecherin Lydia Stübler mitteilt. Das Angebot ersetzt zunächst die beiden kinderärztlichen Bereitschaftsdienste in Strausberg und der Region Erkner, die Region Neuenhagen/Petershagen folgt am 1. November. „Außerhalb der üblichen Praxissprechzeiten gibt es damit nun einen festen Anlaufpunkt für Eltern und Kinder. Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst in der Region wird somit zukunftssicher aufgestellt“, sagt Diplom-Mediziner Andreas Schwark, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Die KVBB unterstützt die Koordination des Dienstes, an dem die bisher beteiligten Kinderärzte teilnehmen. „Immer einer von ihnen wird zu den Sprechzeiten vor Ort sein“, sagt Lydia Stübler. Darüberhinaus könne jederzeit die bisher gültige Bereitschaftsdienstnummer, Tel. 01805 582223235, angerufen werden, die vorerst beibehalten werde. Hier können sich Eltern außerhalb der Sprechzeiten ihres Kinderarztes informieren, wohin sie sich bei akuten Erkrankeungen wenden können. „Bevor sie den Dienst in Anspruch nehmen, rufen die meisten Eltern sowieso an, um zu horchen, ob ihr Fall einer für den Kinderarzt ist“, berichtet Lydia Stübler.

Damit das Angebot ab Oktober voll durchstarten kann, werden Sprechzimmer und Wartebereich der ärztlichen Bereitschaftspraxis momentan kindgerecht gestaltet. „Es wird zwei Sprechzimmer für Kinder geben, so dass durch An- und Auskleiden keine Wartezeiten entstehen. Darüber hinaus sind die Praxisräume mit spezieller Medizintechnik für die Untersuchung von Kindern ausgestattet“, erklärt die Klinik-Sprecherin. Ein weiterer Vorteil: Wird ein krankes Kind nun doch mal vom Arzt als Notfall eingestuft, kann es über die benachbarte Rettungsstelle ohne Umwege stationär aufgenommen werden.

Der neue Bereitschaftsdienst findet sich im Klinikum Rüdersdorf, Seebad 82/83, Haus 3, Ebene 2; Anfahrt mit S-Bahn und Bus: S 5 bis Fredersdorf, von dort mit dem Bus 951 bis Haltestelle Krankenhaus Rüdersdorf