BC Strike schafft die meisten Pins

Hagen Bernard

Erstliga-Aufsteiger BC Strike 99 Eisenhüttenstadt ist mit einem dritten Tagesrang in Leipzig in die neue Punktspiel-Saison gestartet. Der Neuling geht mit einem unveränderten Aufgebot im Vergleich zur Aufstiegssaison an den Start.

„Ich bin sehr zufrieden. Besser kann man fast gar nicht als Aufsteiger in die Saison starten“, erklärt Lieven Staar. Der 39-Jährige war als Tages-Zwölfter mit einem Schnitt von 209,44 Pins hinter David Sandowski (216,56) zweitbester Spieler seines Teams. „Uns kam das Ölmuster in Leipzig entgegen. Das lange Öl liegt uns“, erklärt Staar, der sich um das ganze Drumherum der Mannschaft kümmert. Sportlicher Leiter ist wie in der Vorsaison Spielertrainer Lars Meier, der jedoch an diesen beiden Tagen im Bowlplay in Leipzig auf einen Einsatz verzichtet hatte. So spielten neben Sandowski und Staar Tilo Matthies, Sandro Brandt und Dennis Bennek die neun Begegnungen durch.

„Keiner ist abgefallen, daher musste sich Lars Meier auch nicht einwechseln“, erklärt Staar. Auch nicht am Sonnabend, als den Eisenhüttenstädtern zwar hohe Pin-Zahlen gelungen waren, aber von den sechs Partien nur zwei siegreich gestaltet wurden. „Da haben wir uns in der Schlussphase oft die Butter vom Brot nehmen lassen, vielleicht nicht mehr so konzentriert durch gespielt“, so Staar, übrigens der einzige „echte“ Eisenhüttenstädter“ in der Mannschaft.

So hatte BC Strike zunächst gegen BK München mit 1097:977 gewonnen, dann aber gegen Titelanwärter Chemie Premnitz nicht unerwartet mit 934:1024 verloren. Immerhin landeten die Eisenhüttenstädter anschließend gegen den Tagesletzten SG Moguntia/BC Eifel einen 1131:956-Erfolg. Doch anschließende Niederlagen gegen den Titelverteidiger und Tagessieger BC 99 Ingelheim (999:1046), dem 1. BC Duisburg (1052:1062) und BC Strikees Bremen (996:1069) ließen den Stimmungspegel beim Eisenhüttenstädter Sextett etwas sinken.

Nach einem gemeinsamen Abendessen und einer ruhig verbrachten Nacht ging es am Sonntag mit frischem Mut in die abschließenden drei Partien. Vor allem in der Schlussphase sollte die Konzentration hochgehalten werden. Das gelang. Die Eisenhüttenstädter besiegten sowohl Arena Team Berlin (1005:935) als auch den Mitfavoriten auf den Titel BC Hanseat (1063:1013) sowie den ehemaligen Deutschen Meister Finale Kassel (1047:890). Damit spielte BC Strike 99 immerhin noch zehn Spielpunkte ein und liegt damit im Turnierklassement an vierter Stelle. Da jedoch durchgehend relativ hohe Pin-Zahlen gelangen, gab es zusätzlich noch mal zehn Bonuspunkte, die meisten für eine Mannschaft an diesem Wochenende. Damit gelng sogar noch der Sprung auf Rang 3 in der ersten Tabelle der Saison.

„Am Sonntag haben wir unser Glück noch erzwungen. Die Würfe waren durchgehend besser vorbereitet“, verweist Staar auf den Schlüssel des Erfolges. Selbst möchte der 39-jährige Kundenberater beim Team Bau-Energie in Müllrose noch einige Jährchen auf höchstem Niveau spielen. „Mit 40, 50 geht das in dieser Sportart noch.“ Auch sein Kreuzbandriss bereitet dem ehemaligen Fußballspieler beim 1. FC Fürstenberg fürs Bowling keinerlei Probleme.

Derzeit komme kein weiterer Eisenhüttenstädter für die 1. Bundesliga in Frage. Eine Option für die Zukunft wäre Nachwuchsspieler Niclas Fritze, der derzeit das Aufgebot der zweiten Männermannschaft in der Verbandsliga anführt.