Jugendliche lernen mit Profis Graffiti sprühen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Beim Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum OFFI in Bad Freienwalde läuft die interkulturelle Woche auf Hochtouren. Der Weltkindertag im Wriezen war einer der bisherigen Höhepunkte der interkulturellen Wochen Das nächste Ereignis ist am 27. September. Dann nämlich tagt um 18 Uhr der Arbeitskreis für ein weltoffenes und tolerantes Bad Freienwalde. Er engagiert sich beispielsweise für Toleranz in der Stadt, für Demokratie und Partizipation, zählt Maren Köpke vom Offi , die bei der Organisation der interkulturellen Woche die Fäden der Organisation in den Hängen hält.

Weiter geht es am 29. und 30. September jeweils von 10 bis 14 Uhr mit einem bereits gut gebuchten Graffiti-Projekt im Offi. Jugendliche sind dazu eingeladen, eigene Graffiti mit der Unterstützung von professionellen Künstlern aus Berlin zu entwerfen und umzusetzen. Außerdem erfahren die Teilnehmer an beiden Workshop-Tagen alles rund um diese Wandkunst, ihre Entstehungsgeschichte und aber auch die rechtlichen Grundlagen. Denn nicht überall, wo freie Wände sind, darf gesprüht werden. Wer sich nicht Gefahr aussetzen möchte, wegen Sachbeschädigung angezeigt zu werden, braucht rechtliche Grundkenntnisse.

Die Nachwuchs-Künstler erarbeiten mit den Profis Entwürfe und übertragen diese dann nach praktischen Übungen auf eine „Wand“. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der „Cantus Gaudia“-Chor unter der Leitung von Torsten Riemann und der arabische „Tarab Chor“ aus Berlin treffen sich am 29. September um 18 Uhr im Offi zu einem interkulturellen, klangvollen, Kontrast reichen und stimmgewaltigen Stelldichein. Für ganz kleine und jüngere Gäste werden zu dem auch kreative Angebote unterbreitet.

Beim Regionalforum des LAP (Lokaler Aktions-Plan)-Verbunds im Offi am 2 Oktober um 15.30 Uhr werden Ideen entwickelt zur Demokratieförderung in der Region. Die Veranstaltung richte sich Akteure aus Sozialwesen, Bildung und und Politik, so Maren Köpke. Zum Interkulturellen Drachenfest in die Wriezener Silberberge laden am 20 Oktober. von 10 bis 15 Uhr der Verein Haus Sozialer Integration (HSI) und Partner ein. Kinder können ihre selbstgebastelten Drachen steigen. Es werden die schönsten und die höchst fliegenden Drachen in den verschiedenen Altersgruppen prämiert. Ferner gibt es eine Hüpfburg, ein Seifenblasen-, Schmink- und Bastelstand.