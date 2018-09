Jugendliche bringen Farben zum Fließen

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Es darf ruhig knallen und provozieren, wenn es nach Helga Lappe geht. Denn es ist gerade der experimentelle Charakter, der die jährlich stattfindende Sommer-Kunst-Werkstatt der AWO ihrer Ansicht nach auszeichnet.

In der Bremsdorfer Mühle hat die 73-Jährige Ende Juli eine Woche lang die Arbeitsgruppe zum Thema „Holz-Holzkugeln-Holzbemalung“ geleitet. Am Dienstag durfte die ehemalige Kunstlehrerin in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse schließlich die Wanderausstellung mit den Werken der elf- bis 19-jährigen Teilnehmer eröffnen. Dabei legte sie den Gästen nahe, ein bisschen bei der Kunst zu verweilen. „Dann kommen sie auch dahinter, was die Schüler damit sagen wollen“, meinte Helga Lappe.

Insgesamt verteilten sich die zehn Teilnehmer in dem einwöchigen Sommerferienangebot in der Jugendherberge auf drei Arbeitsgruppen, die sich neben Holz, auch mit Aquarell sowie mit Stoffen beschäftigen. Auseinandergesetzt haben sich die jungen Künstler in dieser mittlerweile 22. Sommer-Kunst-Werkstatt mit dem Motto „Alles fließt, nichts bleibt - PANTA RHEI“. Dabei geht es laut Helga Lappe nicht nur um Wasser, sondern auch um das Leben an sich. „Es ist immer in Bewegung“, betonte sie.

Sachen, die fließen, konnte sich Miriam Hebbe sofort vorstellen. Die 12-jährige Schülerin, die schon seit vielen Jahren an der Werkstatt teilnimmt, dachte etwa an Kleider, Fäden und Farben. Eines ihrer Werke basiere sogar auf einer Geschichte, die sie mit den anderen Teilnehmern vor Ort erlebt habe. Sie hätten beobachtet, wie eine Frau ständig in den angrenzenden Wald gegangen sei und sich dabei die verschiedensten Theorien über die Gründe zusammengespinnt, erzählt die Schülerin. Auf diese Weise sei die Idee für die „Drogenfrau“ geboren worden, die Miriam Hebbe aus Holz, Styropor, einem Metallstab und Wolle erstellt hat.

Auch für ihr Durchhaltevermögen verdienen die Teilnehmer Anerkennung, wie etwa Sieglinde Wischnewski betonte. Die Leiterin der Arbeitsgruppe „Aquarell“ war erstaunt darüber, dass die Schüler gerade bei der Hitze so viel Neues gelernt hätten. Dabei war in diesem Jahr gerade das Handwerk gefragt. Die Aquarelltechnik ist dabei in den Augen von Sieglinde Wischnewski die Königsdisziplin und sehr schwierig. „Eigentlich malt ja das Wasser und die Farben muss man reinlaufen lassen“, erläuterte sie. Auch im kommenden Jahr will die Künstlerin diesen Kurs anbieten – dann aber unter dem Motto „Vier Elemente – Feuer, Wasser, Luft und Erde“.

Mit der Ausstellung der Werke erhalten die Schüler vor allem eine Aufwertung, wie Holger Swazinna, Pressesprecher der Sparkasse Oder-Spree, betonte. Die langjährige Kooperation mit der AWO ist deswegen in seinen Augen auch wichtig, um den Künstlern ihre Scheu zu nehmen. Gezeigt werden die Werke dort noch bis zum 30. Oktober.

Und weil es an außerschulischen Angeboten im Bereich der Kunst mangele, ist es nach Ansicht von Helga Lappe wichtig, die Werkstatt aufrechtzuerhalten. Sie räumt ein, dass sie dafür noch mehr Teilnehmer ins Boot holen müsste. Jedem Kursteilnehmer habe sie deswegen aufgetragen, im kommenden Jahr doch einen Freund oder eine Freundin mitzubringen.