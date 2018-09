Von Automobilbauer bis Zootierpfleger

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ganz im Zeichen der Fachkräftesicherung wird der Eberswalder Berufemarkt 2019 stehen. Am 26. Januar erlebt er seine 23. Auflage. Aussteller können sich ab sofort für die Börse am Oberstufenzentrum II anmelden.

Als Direktor der Goethe-Realschule hat er sie seinerzeit mit initiiert. Jetzt steht Friedhelm Boginski als Bürgermeister in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften in der Region zu schaffen und dem Nachwuchs gleichzeitig eine berufliche Perspektive zu geben. „Fachkräftesicherung“, so sagt das Stadtoberhaupt beim Pressegespräch zum 23. Berufemarkt, „ist das alles bestimmende Thema“ der Unternehmen, auch in Eberswalde. Die Aufträge seien da, die Bücher voll, aber die Firmen bräuchten Mitarbeiter. Doch genau die sind fast schon Mangelware. „Auch wir stellen das bei unseren Stellenausschreibungen vermehrt fest“, so Boginski. Deshalb werde das Rathaus künftig die Ausbildung verstärken. Pro Jahr werde man jetzt drei angehende Verwaltungsfachwirte und drei Zootierpfleger einstellen.

Wobei dies natürlich nicht die einzigen Berufe sind, über die am 26. Januar der Nachwuchs informiert wird. Einige Hundert Ausbildungsberufe gebe es bundesweit, schätzt Petra Röhlinger-Hissnauer, Leiterin der Arbeitsagentur Eberswalde. Bei der Börse werde man zumindest eine sehr große Bandbreite abbilden. Von A wie Automobilbauer bis Z wie Zahntechniker oder eben Zootierpfleger. Dank der Aussteller, der Kammern, die vor Ort sind, sowie der eigenen Kollegen. Angang dieses Jahres präsentierten sich gut 80 Betriebe und Einrichtungen. Und etwa 1600 Besucher nutzten die Chance der Kontaktaufnahme.

Auf eine ähnlich hohe Resonanz hoffen die Veranstalter fürs kommende Jahr. Die ersten Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt, etwa Thimm-Verpackungen, Berger Bau, die Tischlerei Wrensch, die Hochschule HNE, die Krankenkasse DAK oder die kreisliche Wirtschaftsfördergesellschaft WITO. Es sei gut, wenn die Unternehmen zur Messe ihre Lehrlinge mitbringen und die Besucher „etwas Praktisches machen können“, so Röhlinger-Hissnauer nach den Erfahrungen der Vorjahre. Das komme bei den jungen Leuten sehr gut an.

Überhaupt sei der Berufemarkt eine „Erfolgsstory“, findet sie. In Anbetracht der Fülle an Ausbildungsberufen seien Berufsorientierung und -wahl heute ein „schwieriges Thema“. Gleichwohl gebe es viele Möglichkeiten, die Jugend zu unterstützen. Etwa durch die sogenannten Ringpraktika, wie Bürgermeister Boginski sagt, durch Schülerpraktika, durch gezielte Beratung im Info-Zentrum BiZ.

Der Berufemarkt wendet sich deshalb nicht nur an die jetzigen Neunt- oder Zehntklässler, sondern bereits an Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe 7. „Der Markt ist eine gute Möglichkeit, hier schon mal ein Betriebspraktikum zu vereinbaren“, ergänzt Evelyn Staffel, Lehrerin am OSZ und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Anmeldung von Ausstellern per E-Mail an www.osz2.barnim.de