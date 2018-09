Temnitz hat einen neuen Amtsdirektor

Brian Kehnscherper

Walsleben (MOZ) Thomas Kresse ist neuer Verwaltungschef im Amt Temnitz. Der Amtsausschuss wählte den 38-Jährigen, der derzeit als Personalmanager in der Justizvollzugsanstalt Wulkow beschäftigt ist, mit großer Mehrheit. Insgesamt hatten sich acht Interessierte auf den Posten beworben. Fünf waren letztlich vom Amtsausschuss zur Wahl geladen worden. Für das abschließende Votum war neben Kresse nur noch einer der Mitbewerber zugelassen worden. Der gebürtige Kyritzer setzte sich am Ende jedoch schon im ersten Wahlgang deutlich mit acht von zehn Stimmen durch. Kresse verband das klare Votum mit der Hoffnung, die Gräben zuschütten zu können, die in den Streit um die alte Amtsdirektorin Susanne Dorn mündeten. „Ich hoffe auf die Chance für einen Neuanfang“, so Kresse.