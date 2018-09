Wenn Frankfurter Trachten tragen

Jeder Handgriff sitzt: Mitarbeiter der Firma Münzenberg bauen am Dienstag die große Bühne im Festzelt auf. Eröffnet wird das Oktoberfest am Freitagabend mit dem Fassanstich. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt Das Oktoberfest in München dürfte der bekannteste Export der bayerischen Landeshauptstadt sein. Auch in Frankfurt hat sich das Oktoberfest etabliert und zieht jedes Jahr tausende Feierwillige und zumeist in bayrischer Tracht gewandete Menschen in die Frankfurter Innenstadt.

Der Parkplatz vor dem Oderturm wird zur Frankfurter Wiesn und die Vorbereitungen für den Fassanstich am Freitagabend durch Oberbürgermeister René Wilke laufen auf Hochtouren. Extra für das Oktoberfest hat das Frankfurter Brauhaus ein Bier gebraut, das es erstmals auf dem Fest geben wird. „Mit sechs Prozent Alkohol ist es etwas stärker, hat eine schöne Bernsteinfarbe und ist sehr süffig“, erklärt Götz Ziaja vom Frankfurter Brauhaus. „Wir sind überzeugt, dass es den Frankfurtern schmecken wird“, sagt er. Der Preis für die Maß wird deutlich unter Münchener Vorgaben bei 8 Euro 20 liegen (siehe auch die Infografik).

Das wichtigste für ein tolles Oktoberfest ist neben dem Bier ein standhaftes Zelt. „Insgesamt gut 2000 Quadratmeter überdachte Fläche haben wir in diesem Jahr aufgebaut“, erklärt David Münzenberg. Der Zeltverleiher aus Falkenhagen ist seit Jahren bewährter Partner, wenn es um das Festzelt geht. „Wenn man alles, was man benötigt, auf Sattelschleppern lädt, dürften fünf davon voll werden“, so der Fachmann. „Zelte dieser Größe bauen wir in der Region eher seltener auf“, stellt er fest. Am Mittwoch wurden die Heizungen angeliefert und installiert. Insgesamt drei Stück werden benötigt, um das riesige Zelt auf Wohlfühltemperatur zu bringen.

Dass man auch vor Stürmen gewappnet ist, dafür sorgt die Verankerung der Zelte. Mit insgesamt etwa 250 Nägeln sind die Pfosten im Erdboden verankert. Wobei Nägel vielleicht etwas niedlich klingt. „Die sind rund einen Meter lang“, sagt David Münzenberg. Im Zelt ist ein kompletter Fußboden verlegt. Im Gastronomiebereich sogar ein doppelter. Damit der auch hält, wenn die Mitarbeiter mit den schweren Fässern darüber müssen.

„Größer wird in jedem Fall die Bühne sein, die in diesem Jahr aufgebaut wird“, erzählt Chefplaner Matthias Duden. Auch die Tanzfläche vor der Bühne wird sich vergrößern. Zur Freude von „Jochens Jungs“, die als beste Partykapelle natürlich wieder gesetzt sind. Die sechs Musiker freuen sich ebenso wie Achim Orthen als musikalisches Frankfurter Urgestein. Er wird wie immer als DJ auf der Bühne stehen. „Einen neuen Hit im Oktoberfestzelt wird es in jedem Fall geben und das ist ‚Cordula Grün‘ von den Draufgängern“, erzählt er. Die Vorfreude jedenfalls ist auch bei den Musikern groß.

Der Erfolg des diesjährigen Oktoberfestes zeichnete sich allerdings schon im Vorfeld ab. Gäste berichteten, dass sie teilweise bis zu drei Stunden beim Kartenvorverkauf angestanden haben, um die begehrten Tickets zu ergattern. „Jetzt sind wir wirklich für alle fünf Abende komplett ausverkauft“, so Matthias Duden. „Es wird auch keine Abendkasse mehr geben“, stellt er klar.

Freikarten gewonnen haben Dirk Schöpke, Joachim Krauß, Juliane Rost, Wolfgang Dobrick, Konrad Pintaske und Simone Kretschmer. Die Tickets können im Sauerhaus (Paul-Feldner-Straße 13), wochentags von 8 bis 18 Uhr abgeholt werden.