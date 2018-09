Lindenpromenade 9 ist zum Einzug bereit

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In die Lindenpromenade 9 in Vorstadt zieht in diesen Tagen peu à peu Leben ein. Zu den ersten Mietern gehörten René Koerner, der seit Freitag seine Dreizimmerwohnung nutzt, und am Dienstag mit Pflanzen und Möbeln anrückte, sowie Paul Karl Heinz Lehmann. Der 75-jährige Rentner und seine Frau zogen am Montag in ihre Dreizimmerwohnung, die wie alle anderen 28 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen des fünfgeschossigen Gebäudes barrierefrei ist. „Im November 2017 haben wir uns beworben. Toll war, dass wir von Anfang an in die Planungen mit einbezogen wurden und zum Beispiel den Fußbodenbelag und die Fliesen aussuchen konnten“, erzählt Lehmann. Die vorherige Wohnung in der Straße Am Försterweg sei nicht mehr alterstauglich gewesen. „Inzwischen treten ja doch einige körperliche Zipperlein auf, da muss man schon überlegen, was man macht“, sagt er.

Wie andere Mieter auch ließ die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG), die das Haus errichtet und vermietet, die Lehmanns bereits ein paar Tage vor Mietbeginn in ihre Wohnung ziehen, damit sie Dinge wie den Einbau ihrer Küche regeln können, berichtet SWG-Geschäftsführer Mathias Wegner-Repke. Er ist zufrieden mit der Bauzeit von einem Jahr und fünf Monaten, die mit wenigen Wochen Verzögerung einherging. „Wegen des extrem heißen Sommers war es nicht möglich, Putz und Anstriche auf den Fassaden aufzubringen, dadurch verzögert sich die Fertigstellung der Balkone und Loggien“, sagt er. Auch die Treppenhäuser seien noch nicht komplett fertig – unter anderem, weil Baufirmen schwer zu bekommen seien. Die ersten Mieter zogen bereits Mitte September in das knapp sechs Millionen Euro kostende Bauprojekt, zu dem auch ein neues Blockheizkraftwerk gehört, das nicht nur die Nummer 9, sondern auch die anderen Häuser der SWG mit den Nummern 10 bis 13 mit Nahwärme versorgt. In den kommenden Wochen werden nun noch die Außenanlagen gestaltet.(mst)